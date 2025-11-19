El cantante Diego Torres anuncia su gira y actuará en el Cartuja Center de Sevilla

Archivo - El cantante Diego Torres actúa durante la gala XXVIII edición de los Premios Dial, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 2024, en Tenerife, Canarias (España). - Estefanía Briganty - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante argentino Diego Torres anuncia su paso por España en su gira 2026 'Mi Norte & Mi Sur'. Tras lanzar el pasado viernes su nuevo álbum homónimo, el artista anuncia su regreso a los escenarios españoles entre los que está una parada en el Cartuja Center CITE de Sevilla el próximo martes, 14 de abril.

Según ha emitido la agencia de comunicación Arriba los Corazones en una nota de prensa, el resto de conciertos programados en España se celebrarán en Madrid, Mallorca, Barcelona y Valencia, los cuatro conciertos en Madrid, aunque aún quedan "más fechas por anunciar".

En concreto, la primera parada del cantante argentino será en The Music Station Príncipe de Madrid el miércoles, 8 de abril, seguido del Triu Teatre de Mallorca el día posterior y el domingo, 12 de abril, en la Sala Paral·lel 62 de la Ciudad Condal, así como una última parada en el Roig Arena de Valencia programada para el domingo 19 del mismo mes, que completará, hasta nuevas fechas por confirmar, una gira en la que presentará en directo su nuevo álbum y los éxitos más emblemáticos de su trayectoria.

Así, el artista parará en el Cartuja Center CITE de Sevilla el 14 de abril de 2026, y sus seguidores podrán adquirir su entrada a partir del viernes, 28 de noviembre, a las 12,00 horas en 'planetevents.es', 'livenation.es', Ticketmaster y El Corte Inglés. Antes de la venta general se habilitará una preventa con los usuarios registrados en 'planetevents.es' y 'livenation.es', el jueves 27 de noviembre a las 12,00 horas, a excepción de Mallorca, cuyas entradas se podrán adquirir en 'truiteatre.es' próximamente.

El disco que presentará, compuesto por once canciones, incluye "destacadas colaboraciones" con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, demostrando "una vez más" la vocación de Torres "por tender puentes entre géneros y culturas".

Asimismo, el álbum refleja la "energía renovada" de Diego Torres tras varios años de giras, colaboraciones y "exploraciones artísticas". Con esta nueva etapa, este "icono del pop latino" se muestra "más libre y curioso que nunca", experimentando con géneros como el pop alternativo, la bachata y los sonidos acústicos contemporáneos, sin dejar de lado "la esencia emotiva y optimista" que caracteriza su obra.

En relación, el propio Diego Torres ha admitido que este álbum "es un viaje por diferentes estilos, diferentes géneros, canciones más íntimas y canciones con más potencia", y ha deseado que sus canciones "lleguen al corazón de mucha gente".

En definitiva, con 'Mi Norte & Mi Sur', Diego Torres ha reafirmado su compromiso con la música "que emociona, inspira y une", un álbum "lleno de frescura, colaboraciones soñadas y letras que abrazan las luces y sombras de la vida, recordando por qué sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas del pop latino".