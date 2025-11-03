El cantaor Israel Fernández abre la programación flamenca del festival 'Duende' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Imagen de la actuación del cantaor toledano Israel Fernández en el festival 'Duende' celebrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El cantaor toledano Israel Fernández ha abierto la programación flamenca de este mes de noviembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra con 'Duende', dentro del festival flamenco impulsado por la Diputación de Sevilla con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el espectáculo ha contado con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez; el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas y otros miembros de la Corporación Municipal.

Por su parte, Rivas ha señalado que el recital de Israel Fernández "ha destacado por su emoción y autenticidad", ha vuelto a situar a la ciudad en el "epicentro del flamenco" y como "referente de este arte, reafirmando nuestro compromiso con la cultura y con las raíces que nos definen".

Asimismo, Rivas ha manifestado que durante noviembre el flamenco ocupará "un lugar destacado" en el calendario de actividades de la delegación "con espectáculos variados para el disfrute de todos los aficionados a este arte universal".

Tras la actuación de Israel Fernández el próximo 16 de noviembre llega la gran artista Argentina, una de las voces más respetadas del flamenco actual, con su espectáculo 'Flamenco por Cantaora'. Una propuesta en la que la artista reivindica la figura femenina dentro del arte jondo y que podremos disfrutar en el teatro Riberas del Guadiana.

Al Teatro Gutiérrez de Alba llega el próximo domingo, 6 de noviembre, 'Yaleili', un concierto en el que "la música y los poemas se entrelazan formando una fusión para adentrarse en las tradiciones sefardíes, árabes y flamencas".

Con posterioridad, el Ayuntamiento ha notificado que el viernes, 14 de noviembre, la ciudad acogerá 'El payo, el guiri y el gitano', una comedia "que reúne a un cantaor de Albacete, un guitarrista de Países Bajos y un bailaor de Sevilla", y que se trata de "una investigación artística y sociocultural impregnada de educación, convicciones y contradicciones".

En relación, la Delegación de Cultura ha destacado su compromiso por "seguir apostando por grandes obras para ofrecer a los vecinos de Alcalá la mejor programación", a través de un catálogo "amplio, variado y abierto" para que la ciudad sea "un referente de la cultura".