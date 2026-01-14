La cantaora Aurora Vargas protagoniza el cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla que firma Emilio Morenatti

El alcalde, José Luis Sanz, presenta el cartel de la Bienal de Flamenco junto a su autor, Emilio Morenatti, en un acto celebrado en Torre Sevilla para presentar la oferta turística en Fitur 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este miércoles en Torre Sevilla un acto ante representantes del sector turístico y del mundo del flamenco en el que ha presentado, de manera conjunta, el cartel de la próxima edición de la Bienal de Flamenco, que protagoniza la cantaora y bailaora Aurora Vargas y firma Emilio Morenatti, y la estrategia con la que la ciudad acudirá a la Feria Internacional de Madrid (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero, en una apuesta "clara" por el turismo de calidad.

Se trata de dos pilares que responden, según ha señalado el regidor, "a una misma idea de ciudad". En este sentido, Sanz ha señalado que el acto posee "una doble vertiente" que responde a una misma visión: "Sevilla es cultura, identidad y emoción, y al mismo tiempo es una ciudad moderna, competitiva y preparada para liderar el turismo urbano internacional desde la calidad, la sostenibilidad y la excelencia".

En relación con la Bienal de Flamenco, Sanz ha subrayado que es el evento flamenco "más importante del mundo" y ha recordado que la pasada edición "devolvió a la Bienal el brillo y el esplendor que nunca debió perder". Para ello, ha esgrimido los 39 espectáculos con localidades agotadas, la ocupación media superior al 90%, las más de 100.000 personas que participaron en actividades paralelas y "una proyección internacional sin precedentes".

"Eso es gestión cultural, pero también es marca Sevilla", ha asegurado. Al respecto, el alcalde ha presentado el cartel de la próxima Bienal, obra del prestigioso fotoperiodista Emilio Morenatti, al que ha definido como "un lujo para Sevilla y para la Bienal". "No es una simple imagen; es identidad, verdad y emoción. Es el gesto y el suspiro más hondo de lo que somos como pueblo y como cuna del flamenco", ha afirmado, al tiempo que ha destacado la figura de Aurora Vargas como protagonista de la obra.

"Este cartel marca el auténtico pistoletazo de salida de una Bienal que seguirá creciendo en ambición, prestigio y proyección internacional", ha abundado.

DE LOS FOTOPERIODISTAS MÁS PRESTIGIOSOS

Morenatti es uno de los fotoperiodistas más prestigiosos de España, actualmente responsable del departamento de fotografía de la agencia Associated Press para España y Portugal. Criado en Jerez de la Frontera, su trayectoria destaca por una profunda sensibilidad humana en la cobertura de desastres y conflictos bélicos en lugares como Pakistán, Gaza y Afganistán.

A lo largo de su carrera ha enfrentado situaciones de extremo peligro, incluyendo un secuestro en Gaza en 2006 y un atentado en Kandahar en 2009 que resultó en la amputación de un pie. Ha sido galardonado con dos premios Pulitzer: el primero en 2021, en la categoría de fotografía de reportaje, por su conmovedor seguimiento del impacto del Covid-19 en los ancianos de España.

En 2023 recibió el segundo galardón, en la categoría de noticias de última hora, como parte del equipo de AP que documentó la guerra en Ucrania. Además de estos logros, cuenta con reconocimientos como el World Press Photo y el Premio Ortega y Gasset, entre otros.

LÍNEAS MAESTRAS DE FITUR

En el mismo acto, José Luis Sanz ha avanzado las líneas maestras de la participación de Sevilla en Fitur 2026, una cita que ha calificado de "estratégica" para consolidar el liderazgo de la ciudad como destino urbano internacional.

"Llegamos a Fitur con una idea muy clara: mejor turismo, no más turismo; más valor, más equilibrio y una agenda viva durante todo el año", ha señalado. En este sentido, el alcalde ha subrayado el "excelente momento" que vive el turismo en Sevilla, con cifras récord de viajeros y pernoctaciones, y ha recordado que "el turismo representa hoy el 18% del PIB de la ciudad de forma directa y más del 25% de manera indirecta".

Asimismo, Sanz ha agradecido de forma expresa la labor del sector turístico y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la colaboración público-privada. Sanz ha destacado también la conectividad aérea como uno de los ejes estratégicos del crecimiento de la ciudad, así como el refuerzo de la planta hotelera y las reuniones que Sevilla mantendrá en Fitur con aerolíneas internacionales clave.

"Todo ello responde a una visión clara, una Sevilla para visitar, pero también para vivir, invertir y desarrollar proyectos", ha concluido. "Cuando el mundo piensa en flamenco, en cultura y en turismo de excelencia, piensa en Sevilla. Y desde este Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que esa imagen sea cada vez más fuerte", ha finalizado el alcalde.