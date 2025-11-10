Los cantaores Miguel Poveda y Argentina llevan el flamenco a La Rinconada y Morón (Sevilla) dentro del festival 'Duende'

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cantaores Miguel Poveda y Argentina son los siguientes artistas en participar en el Festival Flamenco 'Duende' impulsado por la Diputación de Sevilla. Poveda actuará el 14 de noviembre en Centro Cultural de la Villa de La Rinconada y Argentina el sábado 15 de noviembre en el Teatro Oriente de Morón de la Frontera (Sevilla).

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, Poveda estará por Jesús Guerrero a la guitarra, Paquito González en la percusión, Carlos Grilo al compás y la voz de El Londro.

Por su parte, Argentina presenta el espectáculo Sonoridad "M" (1842-2024), con el reivindica la huella femenina en la historia del cante. La cantaora onubense fue nombrada Hija Predilecta de Huelva en 2025 y cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy.

Las entradas para el concierto de Poveda está agotadas. Las entradas para el espectáculo de Argentina se encuentran a la venta a través de www.giglon.com y en la taquilla del Teatro Oriente de Morón de la Frontera, con precio único de 10 euros y localidades numeradas.