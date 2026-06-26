Cáritas y el Consejo de Hermandades de Sevilla apelan a la solidaridad tras el terremoto en Venezuela en sendas campañas

Varios bomberos durante los preparativos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid para volar a Venezuela, como imagen de recurso - Ricardo Rubio - Europa Press

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Sevilla se ha unido a la campaña de emergencia puesta en marcha por Cáritas Española para apoyar a las personas y familias afectadas por los dos terremotos que han sacudido Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, y que han provocado más de 235 víctimas mortales, centenares de personas heridas, familias desplazadas y graves daños en viviendas e infraestructuras. El Consejo de Hermandades y Cofradías también ha apelado a la solidaridad en una campaña de similar naturaleza.

Ante esta situación, Cáritas Diocesana de Sevilla ha enviado ya 15.000 euros para contribuir a la emergencia y responder a las necesidades más urgentes de la población afectada, apoyando la labor de Cáritas Venezuela, que ya trabaja sobre el terreno en la evaluación de daños y necesidades, informa en un comunicado.

La red de Cáritas Venezuela, con presencia diocesana y parroquial en el territorio, está realizando una primera evaluación de la situación para coordinar la respuesta humanitaria. Además, se ha previsto la apertura de centros de acopio nacionales y diocesanos para canalizar la ayuda de primera necesidad.

Desde Cáritas Diocesana de Sevilla han hecho por ello un llamamiento a la solidaridad de la sociedad sevillana. "Como en otras emergencias, las aportaciones económicas es la forma más eficaz de ayudar, ya que permiten responder con mayor agilidad a las necesidades concretas de cada momento, reducir costes de gestión y favorecer la compra de productos en el entorno más cercano posible".

En este sentido, las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes canales de Cáritas Diocesana de Sevilla, indicando como concepto 'Venezuela': Bizum: 00415 o transferencia bancaria --Banco Santander ES50 0049 6175 9627 1615 4146--.

EL CONSEJO DE HERMANDADES SE SUMA A LA CAMPAÑA

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, a través de su 'Proyecto Fraternitas', pone en marcha 'Las Hermandades de Sevilla con Venezuela', una nueva campaña solidaria con la que se pretende ayudar al pueblo venezolano tras los devastadores efectos del doble terremoto.

Gracias a la difusión por redes sociales de las hermandades y de la propia institución cofradiera, se pretende llevar a cabo esta iniciativa con el fin de que todos los cofrades y sevillanos que así lo deseen puedan aportar su granito de arena para ayudar a los miles de afectados.

Los donativos se podrán realizar a través de Bizum, al número 00345, así como por transferencia bancaria, a la cuenta ES12 2100 8688 7702 0008 9027.

Igualmente, las hermandades de Sevilla tendrán la posibilidad de llevar a cabo sus propias acciones para, una vez finalice la campaña, realizar la recaudación conjunta a través del Consejo. Todo lo recaudado se articulará a través de Cáritas para hacer llegar los donativos a las zonas afectadas.