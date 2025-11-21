Carmona (Sevilla) habilitará la caseta municipal como espacio multiusos para celebración de eventos y conciertos

Caseta municipal de la Feria de Carmona objeto de un proyecto para dotar al inmueble de otros usos el resto del año. - AYTO.DE CARMONA

CARMONA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) está planificando un proyecto para la transformación de la caseta municipal en un espacio multiusos en el que puedan celebrarse eventos como fiestas juveniles, conciertos, actividades culturales y sociales.

En una nota de prensa, el alcalde de la localidad, Juan Ávila, anuncia la puesta en marcha de este proyecto, que dotará al edificio de la caseta de "aquellas medidas de seguridad y de protección requeridas por la normativa legal" que permitan la celebración de eventos "con gran afluencia de público, manteniendo siempre su uso como caseta cuando se celebre la Feria de Carmona".

Ávila ha señalado que su objetivo es "apotar soluciones tanto al ocio juvenil como a las numerosas actividades de asociaciones, peñas, hermandades, siempre dentro de la seguridad y de las exigencias a las que obliga la ley".

El regidor ha recordado al respecto "la falta de espacios en Carmona que cumplan con todos los requisitos para la celebración de fiestas y eventos, por lo que hemos puesto en marcha este proyecto de transformación de la caseta en un espacio multisusos sin perder su fisonomía ni sus usos tradicionales".

Por último, el alcalde ha indicado que esta propuesta ya fue incluida en el Plan de Actuación Integrado 'Carmona-Horizonte 2030' que el Ayuntamiento desarrollará gracias a la nueva convocatoria de los fondos europeos Feder de los que la ciudad ha sido unas de las beneficiarias.