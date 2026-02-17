Carmona (Sevilla) recupera piezas musicales del Convento de Santa Clara ocultas durante 200 años

Presentación del nuevo ciclo de música antigua. - AYTO. DE CARMONA

CARMONA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Delegación municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Carmona ha anunciado la nueva edición del ciclo de música antigua que se desarrollará el próximo mes de marzo y en el que destaca la recuperación de piezas musicales del s. XIX.

Gracias al trabajo de investigación del doctor en Musicología Francisco Javier Sánchez Puente, y al impulso de la Delegación municipal de Cultura, se han recuperado dos piezas procedentes del archivo del convento de Santa Clara de esta localidad, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Estas obras, junto con otras de piezas de archivo, serán interpretadas por la soprano Soraya Méncid y Alejandro Casal al clave y órgano positivo el día 11 de marzo. En este sentido, el alcalde Carmona, Juan Ávila, y el delegado municipal de Cultura, Ramón Gavira, han destacado "el interés por la recuperación de estas obras que forman parte también del patrimonio inmaterial de nuestra ciudad".

El ciclo se abrirá el domingo 1 de marzo con el recital 'Música vocal para una carnaval italiano' a cargo de Bach Accademia, bajo la dirección de Nacho Rodríguez, al que seguirán el concierto del grupo Artefactum '30 años no son nada' (miércoles 4 de marzo), con un recorrido por la música medieval, y el concierto 'Las sonatas para flauta y bajo continuo de Bach' (miércoles 18 de marzo) con Rafael Ruibérriz, flauta travesera, Carlos García, violonchelo, y Santiago Sampedro, clave.

Este programa musical se cerrará el miércoles 25 marzo con el concierto 'Obras de Händel, Vivaldi, Mozart y Bach' que interpretará el violinista carmonense Andrés Murillo acompañado por el clavecinista Guido García. Todos los recitales se desarrollarán a las 20,00 horas, salvo el domingo 1 de marzo que será a la 13,00 horas, en el Centro Cultural Santa Ana. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.