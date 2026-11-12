Carmona (Sevilla) rehabilita una antigua calera excavada en una roca para obtener cal hasta mediados del siglo pasado

La antigua calera excavada en la roca usada hasta mediados del siglo pasado para calcinar piedra caliza y su transformación en cal - AYTO.DE CARMONA

CARMONA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) ejecuta los trabajos de recuperación y puesta en valor de una antigua calera, una construcción tradicional, "excavada en la roca a modo de pozo", que se usó hasta mediados del siglo pasado para calcinar piedra caliza y su transformación en cal.

La calera, que tras haber dejado de tener su función estaba en una situación de "completo abandono", se encuentra en las primera estribaciones del escarpe del Alcor sobre el que se asienta Carmona y es el inicio de camino que el Ayuntamiento está recuperando como vía medioambiental para la realización de actividades de senderismo, deportivas y educativas, señalan desde el Consistorio.

En ese sentido, la puesta en valor de la calera tiene especial interés por recuperar la memoria de un oficio tradicional que tuvo especial relevancia durante siglos para la obtención de cal dedicada especialmente a la construcción o a la desinfección, pero que cayó en desuso a mediados del siglo XX.

En el otro extremo del citado camino se encuentra, además, el conocido como 'Pilar de los Limones', uno de los abrevaderos tradicionales de Carmona ubicados en su vega y que también está siendo objeto de obras de rehabilitación.

Estas actuaciones incluyen también la mejora del firme del camino, la reforestación de la zona con árboles y especies vegetales autóctonas, la instalación de pasarelas de madera en aquellos puntos del camino que lo requieren para salvar las depresiones del terreno y la construcción de un mirador con vistas hacia el paisaje de la vega.

Todas estas obras se están ejecutando mediante el Programa de Fomento del Empleo Agrario que permite la contratación temporal de personas desempleadas. La iniciativa forma parte del programa que el Ayuntamiento, a través de sus delegaciones de Obras, Medio Ambiente, Infraestructuras y Patrimonio, viene desarrollando desde hace años para la recuperación de zonas medioambientales y paisajísticas en el entorno natural de Carmona.