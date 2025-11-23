La Carrera de la Mujer de Sevilla reúne a 8.000 corredoras y se confirma como "un éxito más" de los eventos de la ciudad

La delegada municipal de Deportes, María Tena, junto a las cinco primeras corredoras en cruzar la meta en la Carrera de la Mujer. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante la mañana de este domingo, unas 8.000 mujeres han inundado las calles de Sevilla en la Carrera de la Mujer, cerrando con éxito el circuito nacional 2025 de la 'Marea Rosa'. La prueba, que ha aumentado en un millar sus participantes respecto al año anterior, ha sumado 6,5 kilómetros por lugares emblemáticos de la ciudad.

La delegada de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha entregado el trofeo de campeona a Carmen Gutiérrez, que ha igualado el récord de esta prueba de vencer en cinco ediciones consecutivas.

Tena ha declarado al respecto, en una nota de prnesa, que la Carrera de la Mujer de Sevilla se consolida "como un gran evento deportivo de nuestra ciudad, no solo por el alto nivel competitivo, sino por la oleada de solidaridad que supone".

La clasificación ha sido la siguiente: Carmen Gutiérrez , con un tiempo de 22:50; Celia Romero (23:02) Isabel María Piñero (24:13) Maya Semenets (25:39) y Miriam Díaz (25:44).

La onubense Carolina Marín, oro olímpico, tres veces campeona del mundo de bádminton y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, ha ejercido como madrina y ha dado la salida oficial.

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido el 'buff solidario' diseñado en exclusiva por Ágatha Ruiz de la Prada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del próximo 25 de noviembre.

Los beneficios íntegros se destinarán a proyectos de formación e inserción laboral para mujeres supervivientes de trata y violencia de género, en colaboración con Wanawake y la Fundación Solidaridad Amaranta.

Tras cruzar la meta, las 8.000 participantes han disfrutado del tradicional festival de fitness y aeróbic, "consolidando una mañana de deporte y solidaridad", que ha batido récord esta edición en donación a asociaciones.