El cartel del 52 Abierto Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Sevilla' rinde homenaje a Ricardo Montecatine

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Del 8 al 16 de enero, más de 350 jugadores de 50 nacionalidades se darán cita en Fibes en el 52 Abierto Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Sevilla', cuyo cartel ha homenajeado a Ricardo Montecatine, figura legendaria del ajedrez sevillano que estuvo ligado profesionalmente al Instituto Municipal de Deportes y presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez entre 1995 2015.

Según ha detallado el Ayuntamiento en comunicado, este campeonato es el sexto más importante de España y tras más de cinco décadas se ha consolidado como "una de las grandes citas de nuestra agenda deportiva, un torneo de prestigio internacional que tradicionalmente inaugura el calendario deportivo de Sevilla y nos sitúa como referente del deporte de élite", como ha señalado la delgada de Deportes, María Tena.

"Fue una persona clave e irrepetible para entender la historia, el crecimiento y la pasión por el ajedrez tanto en Sevilla como en toda Andalucía". Pero para nosotros, en el IMD y en el Ayuntamiento, es ante todo recordar a un compañero y sobre todo a un amigo que dedicó su vida al deporte que tanto amaba y al deporte en general", ha añadido Tena sobre Montecatine.