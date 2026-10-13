Cartuja Center acoge en Sevilla los conciertos de Lia Kali, de Rodrigo Cuevas y la gala de los premios Radiolé

Archivo - Lia Kali en concierto - LORENZO CHARLEZ - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cartuja Center CITE concentra esta semana una programación musical que reúne en Sevilla a algunos de los nombres y proyectos más representativos de distintas generaciones y corrientes de la música española: la Gala de Radiolé 2026, Lia Kali y Rodrígo Cuevas.

De este modo, el espacio hispalense vuelve a nutrir su programación de su "máxima innegociable" por explorar las artes escénicas en general y la música en particular "desde perspectivas diversas" para así "conectar" con públicos distintos, señala la entidad en un comunicado.

Radiolé celebra, una edición más, en Cartuja Center CITE su gran gala anual; será este miércoles, 14 de octubre, (21,00 horas) y en ella se entregarán los Premios Radiolé 2026, "que reconocen lo mejor del pasado, presente y futuro de la música española".

Joaquín Hurtado y La Húngara serán los maestros de ceremonia de la edición número 12 de este multitudinario evento que distinguirá a grandes figuras del panorama nacional como Los Delinqüentes, María José Llergo, Blanca Paloma, Paco Candela, Alazán, Ríos de Gloria y Raúl El Balilla. Por su parte, Niña Pastori recogerá el Premio de Honor con motivo de sus 30 años de trayectoria, mientras que la cantaora Reyes Carrasco recibirá el Premio 'Temple y Pureza'.

Las actuaciones en directo estarán muy presentes durante toda la gala. Artistas y grupos como Andy, Montoya, El Tren de los Sueños, Carmen Lemos, Alba Dreid, Fran Doblas, Juanlu Montoya, Shakira Martinez, Josué Rarujo, Obed Hernández, Indara, Álvaro Montes o Calet, entre otros, subirán al escenario del Cartuja Center CITE.

LIA KALI, UN UNIVERSO URBANO

La programación continuará el viernes, 16 de octubre, a las 22,00 horas, con Lia Kali, que llega a la capital hispalense inmersa en su gira 'Kaelis 2.0' para ofrecer un atractivo concierto en formato pista. La artista barcelonesa, una de las voces destacadas de la nueva escena urbana, presentará una propuesta que combina soul, reggae, rap, R&B y sonidos urbanos, con una marcada carga emocional y una puesta en escena concebida para el directo.

La cita sevillana tiene además un carácter especial dentro de la trayectoria inmediata de Lia Kali, ya que es una de las últimas ocasiones de disfrutar de su potente directo antes de que la cantante y compositora comience su anunciada pausa de los escenarios en 2027. La artista ha conseguido convencer a público y crítica en un tiempo récord.

Su propuesta ha quedado refrendada este 2026 con Premios de la Academia de la Música de España como 'Mejor Disco de Música Urbana', por su segundo disco 'Kaelis'; 'Mejor Canción Urbana' por 'Chulx', con Eladio Carrión y 'Mejor Canción Hip-Hop' por 'En la cuerda floja'. Tres reconocimientos de altura que Lia Kali suma a los numerosos galardones que acumula este año gracias a un segundo LP que ha corroborado todo lo bueno que exhibió en 'Contra todo pronóstico', su debut discográfico.

RODRIGO CUEVAS CIERRA LA SEMANA

Un día después (21,00 horas) será el turno de Rodrigo Cuevas, que aterriza en Cartuja Center CITE también en formato pista con 'La Belleza'. El "genuino y carismático" artista asturiano vuelve a explorar en este espectáculo el territorio que le ha convertido en una de las figuras más singulares de la música popular española: la combinación de tradición y vanguardia, folclore, música, humor, palabra y una mirada escénica tan profundamente contemporánea como atrevida.

El tour 'La Belleza' se articula, además, alrededor de su nuevo álbum, 'Manual de Belleza', un trabajo que abunda en el concepto de que lo atractivo que esconde la cultura de un pueblo está en su folclore y con el que completa la trilogía del placer iniciada con 'Manual de Cortejo' y continuada con 'Manual de Romería'.

Las 117 actuaciones que firmó con 'La Romería' han tenido continuidad este año con la presente gira, dando como resultado un show pulido y lleno de matices. Un crecimiento que se podrá disfrutar en su concierto en la capital hispalense.

Asimismo, este jueves salen a la venta las entradas para el concierto que Lucho RK ofrecerá en Cartuja Center CITE el día 2 de abril (preventa desde este martes). La estrella de la música urbana hará parada en Sevilla con su esperada gira 'Sordo de un pie Tour 2027'.