Casa de la Ciencia celebra en Sevilla la 'Semana del Cerebro' con realidad virtual, talleres y charlas de neurociencia

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha anunciado este jueves, 5 de marzo, que se une a la celebración de la 'Semana del Cerebro', una cita divulgativa que propone, del 17 al 22 de marzo de 2026, una programación "amplia, accesible y gratuita. Diseñada para despertar la curiosidad y acercar la ciencia a todas las edades".

Según ha enmarcado CSIC en una nota, la exposición 'Cerebro(s)', situada en la Casa de la Ciencia de Sevilla, será uno de los ejes principales de la semana. Ofrecerá un recorrido visual y conceptual por los avances científicos que han permitido comprender mejor este órgano. Esta exposición está producida por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundación Telefónica, la Wellcome Collection y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y comisariada por el físico y biólogo Ricard Solé y la directora de exposiciones de la Wellcome Collection, Emily Sargent.

Además, estarán disponibles las gafas de realidad virtual 'Cajal VR: desvelando el misterio del cerebro', una experiencia inmersiva que tiene como objetivo "explorar el universo neuronal desde una perspectiva innovadora y didáctica". Por su parte, se desarrollará un conjunto de actividades gratuitas que incluye talleres participativos, charlas divulgativas, visitas guiadas, sesiones de planetario y encuentros con personal investigador.

La propuesta pretende alcanzar un público "amplio y variado". Por un lado, se ofrece una programación general abierta a cualquier visitante. Por otro, se han diseñado actividades específicas para centros educativos, adaptadas a diferentes niveles y orientadas a complementar los contenidos curriculares. También se incluye una actividad dirigida a la comunidad CSIC Alumni, que "permitirá profundizar en temas de actualidad científica y establecer vínculos con profesionales del ámbito de la investigación". De forma especial, la Semana del Cerebro incorpora dos iniciativas orientadas a Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

De esta forma, el viernes 20 de marzo a las 11,00 horas se llevará a cabo el ciclo de preguntas 'Pregúntale a la ciencia: Cerebro, memoria y enfermedad'. En ella, el neurocientífico del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) especializado en Alzheimer, Alberto Pascual Bravo, responderá a cuestiones sobre los avances en neurociencia, los retos actuales en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y las líneas de investigación que buscan mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de pacientes y familias. El encuentro permanecerá abierto al público general hasta completar aforo.

Del mismo modo, se habilitarán nuevos horarios de visitas guiadas por la exposición 'Cerebro(s)', siendo así el sábado 21 de marzo a las 11,15 horas y a las 17,00 horas y el domingo 22 de marzo a las 11,15 horas. También destaca como actividad "esencial" el Planetario, que ofrecerá la proyección 'Bajo el cielo de Cajal', una sesión dirigida a público mayor de 14 años en la que se dará a conocer a Santiago Ramón y Cajal y algunos de los hechos más importantes que marcaron su vida. Esta proyección gratuita se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 18,00 horas.

CSIC ha destacado por su parte el taller 'Piensa, siente y juega: un viaje por el cerebro', dirigido a niños mayores de 6 años. Estará disponible el próximo domingo 22 de marzo a las 12,00 horas. Estará centrado en las funciones de los lóbulos cerebrales y el cerebelo, realizando experimentos que demuestran cómo estas áreas controlan el pensamiento, el lenguaje, el movimiento y el equilibrio.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

El viernes 20 de marzo a las 10,30 horas familiares de personas con Alzheimer, demencias, enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo o enfermedades raras podrán asistir de manera gratuita al ciclo de preguntas: 'Pregúntale a la ciencia: Cerebro, memoria y enfermedad', un encuentro que propone un espacio de diálogo entre asociaciones y comunidad científica. El neurocientífico Alberto Pascual Bravo (IBiS) responderá en esta ocasión a cuestiones enviadas previamente por los familiares a través de las asociaciones.

También el viernes 20 de marzo y a continuación de la primera actividad, se llevará a cabo la charla: 'Mi padre y el lienzo de la memoria. Práctica artística en tiempos de Alzheimer'. La artista plástica Carmen la Griega compartirá la experiencia que dio origen a su proyecto 'Cuadros a dúo', presente en la exposición 'Cerebro(s)' de la Casa de la Ciencia.

La tarde del viernes 20 de marzo estará ocupada por el taller de creación: 'Llévame donde haya vida', dirigido a personas con Alzheimer o deterioro cognitivo leve y sus acompañantes. Este taller propone una experiencia creativa orientada al bienestar emocional. La actividad se desarrollará en un grupo reducido de diez participantes organizados por parejas y tendrá una duración de dos horas.