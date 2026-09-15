La Casa de la Ciencia estrena temporada en Sevilla con 4 nuevas exposiciones y una proyección sobre el trío de eclipses

Archivo - Vista del eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026. - Agostime - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el apoyo de la Junta de Andalucía, arranca la temporada 2026-2027 con cuatro nuevas exposiciones sobre volcanes, árboles, especies invasoras y el espacio, además de una proyección de planetario dedicada al trío ibérico de eclipses.

Según ha detallado el CSIC en una nota de prensa, la nueva programación se ha presentado este martes en un acto presidido por la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del centro, Pura Fernández, que ha indicado en su intervención que "el CSIC es oficialmente la sexta institución pública de investigación más relevante a nivel mundial y la tercera en Europa".

Al hilo, la directora de la Casa de la Ciencia y delegada del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, ha afirmado que el trabajo de la institución "se orienta a poner el conocimiento y el aprendizaje al servicio de la sociedad".

Al acto también ha asistido el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, y delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio Álvaro Pimentel, quien ha agradecido su labor a todo el equipo de la Casa de la Ciencia "por el trabajo impresionante que realiza durante todo el año"; asimismo, ha asegurado que la Casa de la Ciencia es "un ejemplo de la Sevilla que genera conocimiento".

Por parte de la Junta de Andalucía han intervenido la directora general de Innovación y Formación del Profesorado, Carmen Ávila, y la directora general de Investigación y Transferencia, Loreto del Valle. Ávila ha enfatizado que "el hecho de que el alumnado salga del centro educativo y conecte lo que aprende con su propia vida es esencial para consolidar el aprendizaje", mientras que del Valle ha señalado que "no basta con generar conocimiento, tenemos que transferirlo; no me refiero únicamente al registro de patentes, también al conocimiento a la ciudadanía que fomenta vocaciones científicas y permite tomar decisiones informadas".

'CENIZA Y LAVA', LA CIENCIA Y EL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA

La exposición 'Ceniza y lava. Revelaciones científicas junto al volcán' dará a conocer el trabajo realizado por los científicos que estudiaron los efectos del volcán de La Palma por tierra, mar y aire. Organizada por la Delegación del CSIC en Canarias y Museos de Tenerife, llegará a Sevilla tras haber estado expuesta en Tenerife y La Palma, donde fue visitada por más de 110.000 personas.

En este sentido, la investigadora y una de las comisarias de la muestra Inés Pérez, ha sostenido que la muestra "propone una experiencia inmersiva e interactiva que permite descubrir de primera mano los materiales, instrumentos y metodologías utilizados por la comunidad científica para estudiar, vigilar y entender estos fenómenos". "Más allá de contemplar el fenómeno volcánico, invitamos a reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico para interpretar los procesos naturales de nuestro entorno", ha añadido el también comisario Rubén Naveros, de Museos de Tenerife.

Entre los aspectos más llamativos de la exposición, estará la oportunidad de acceder a una recreación caleidoscópica de un tubo de lava, así como visitar una réplica de un puesto de mando avanzado durante la erupción. Los visitantes también tendrán la posibilidad de escuchar el impactante sonido del volcán y ver algunos de los materiales expulsados por el mismo.

'ARBÓREO', LOS ÁRBOLES COMO TESTIGOS ARBÓREO

La exposición 'Arbóreo' parte de una idea sencilla: un tronco no es solo madera, sino un archivo natural donde quedan registradas tanto la vida del árbol como las características ambientales y ecológicas del territorio en el que creció. En esta línea, la muestra funciona como una introducción a la dendrocronología (el estudio de los anillos anuales de crecimiento de árboles y arbustos leñosos).

Entre las piezas a exponer, destacan un fragmento de viga procedente de la construcción del Hospital Real de Granada, troncos y secciones de cedro, haya, álamo negro, higuera... y una mesa para tocar, oler y observar distintas maderas. Para armar la colección no se ha dañado ningún árbol, sino que las piezas provienen de árboles caídos por causas naturales. "Lo único que pedimos al público es curiosidad", ha explicado el comisario Miguel Ortega, "ya que en la propia exposición encontrarán conceptos básicos para entender cómo viven los árboles y la información que nos proporciona su estudio".

Por otro lado, el investigador del CSIC y asesor científico de la muestra Jesús Julio Camarero, ha deseado que los visitantes "disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros al prepararla".

ESPECIES INVASORAS Y EXOPLANETAS, NUEVAS EXPOSICIONES TEMPORALES

La temporada arranca además con dos nuevas exposiciones temporales: 'Especies invasoras: el caso Andalucía' y 'En busca de nuevas tierras: misión Plato', que estarán en la Casa de la Ciencia hasta el próximo mes de enero.

En busca de nuevas tierras: Misión Plato es una muestra para dar a conocer la ciencia detrás de Plato, una misión de la ESA que, en este 2027, pondrá en órbita un observatorio espacial con el objetivo de detectar exoplanetas similares a la Tierra --es decir, con potencial de albergar vida-- y en la que participan 23 países, incluido España.

En este contexto, el comisario de la muestra y responsable de comunicación de la parte española de la misión, ha reseñado que pretenden "destacar la labor puntera de la ciencia española" y, "dar a conocer la ciencia en la que se basa la búsqueda de exoplanteas", para lo que la muestra se compondrá de paneles, modelos 3D de sistemas planetarios y algunas de las piezas desarrolladas en España para la misión, como el conjunto de plano focal que montan cada uno de los 26 telescopios del observatorio espacial.

Por su parte, 'Especies invasoras: el caso de Andalucía' persigue fomentar el conocimiento de las especies exóticas invasoras que están presentes en nuestra comunidad, así como concienciar sobre los problemas que causan.

La muestra está vinculada al proyecto de ciencia ciudadana EXIA, coordinado por el CSIC Andalucía, y que según el miembro de la Unidad de Cultura de la Casa de la Ciencia y comisario de la exposición, Ismael Ferreira, sirve para "conocer las especies invasoras como primer paso para comprender su impacto". "Probablemente, muchos visitantes se lleven la sorpresa de que especies que consideraban autóctonas no lo son", ha añadido.

'3CLIPSE', LAS MÚLTIPLES FACETAS DE UN ECLIPSE

Igualmente se ha ampliado la programación de planetario, con nuevas películas y horarios, entre las que destaca '3Clipse', una experiencia inmersiva que combina ciencia, historia y emoción para revelar las múltiples facetas de uno de los espectáculos más fascinantes del cosmos.

Para ello, desde la geometría de los eclipses hasta la corona solar, recorriendo la historia de la astronomía, los mitos de distintas civilizaciones o las futuras misiones espaciales dedicadas al estudio del Sol, 3Clipse propone una experiencia inmersiva para comprender mejor este fenómeno. La proyección ha sido una coproducción entre 35 planetarios, museos y centros de divulgación de España y Portugal, que podrá verse durante toda la temporada.

Además, más allá de las novedades, la Casa de la Ciencia mantiene su ya habitual apuesta por las actividades divulgativas dirigidas tanto a público escolar como a familias. Así, el espacio ha ampliado su oferta de talleres y visitas, tanto en horario escolar como en fines de semana, a la vez que continúa con el programa 'Somos Sociales', iniciativa puesta en marcha hace ya más de una década por la Casa de la Ciencia para favorecer la divulgación entre la población más vulnerable.