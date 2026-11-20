La directora de La Casa de la Ciencia y delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, recogiendo la Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos. - CSIC

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha recibido la Placa de Honor 2026 de la Asociación Española de Científicos (AEC) en la categoría de Divulgación de la ciencia.

Según ha detallado el centro en una nota de prensa, el reconocimiento ha distinguido "su destacada labor de acercamiento del conocimiento científico a la ciudadanía y su contribución a la difusión de la investigación" que se desarrolla en los centros del CSIC.

En este contexto, la directora de La Casa de la Ciencia y delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, ha recogido el galardón este pasado jueves durante la 28 edición de las Placas de Honor de la AEC, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid (Etsime-UPM).

Durante su intervención, Paneque ha destacado la "singularidad" del proyecto divulgativo, cuya programación "se nutre directamente de la actividad investigadora de la institución". "Nuestro sello diferenciador es, sin duda, que la oferta de actividades deriva directamente del conocimiento generado en nuestros centros de investigación", ha añadido.

"No queremos llenar el tiempo de nuestros visitantes solo con un entretenimiento atractivo, sino que queremos que se lleven a casa el mensaje de cuáles son los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad actual y cómo nuestro personal investigador y técnico trabaja para darles soluciones", ha señalado.

Asimismo, la responsable del centro también ha compartido el reconocimiento con todas las personas que hacen posible su actividad diaria, por lo que ha defendido que "el éxito de cualquier proyecto está en la valía de las personas que lo desarrollan", así como ha agradecido el trabajo del equipo de La Casa de la Ciencia y el apoyo del CSIC y de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Investigación, entidades que han contribuido a poner en marcha y mantener este proyecto de divulgación científica.

MÁS GALARDONADOS

La Placa de Honor en la categoría de Divulgación de la ciencia ha recaído también en la Fundación Minería y Vida, por su proyecto 'Rocas y Minerales, Sociedad y Vida', centrado en la educación, la divulgación y la sostenibilidad.

En la modalidad de Científicos destacados, la AEC ha distinguido a la doctora María Vallet Regí, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madrid, por su sobresaliente trayectoria investigadora y su contribución pionera al campo de los biomateriales; a la doctora Ana Isabel Becerro Nieto, investigadora científica del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS-CSIC), por sus aportaciones al conocimiento de los materiales biológicos y biomiméticos; y al doctor Francisco Juan Martínez Mojica, del Departamento de Microbiología de la Universidad de Alicante, por sus contribuciones fundamentales al descubrimiento y desarrollo del sistema Crispr.

En la categoría de Jóvenes investigadores, el reconocimiento ha sido para la doctora Gema Martínez Navarrete, investigadora del Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la calidad y proyección de su actividad científica.

Por último, en la modalidad de Entidades y empresas, la Placa de Honor ha recaído en el Comité Técnico de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr), por su labor de impulso de la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la climatización y la eficiencia energética.

En contexto, la Asociación Española de Científicos (AEC), fundada en 1971, instituyó las Placas de Honor hace 28 ediciones con el propósito de reconocer el esfuerzo y el talento dedicados en España a la generación de conocimiento científico, su difusión y su aplicación en beneficio de la sociedad.

Estos galardones distinguen anualmente a investigadores e investigadoras de trayectoria consolidada, jóvenes talentos, iniciativas de divulgación científica y entidades y empresas que contribuyen al avance de la ciencia, la innovación y la tecnología.