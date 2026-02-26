Casa Consistorial de Sevilla celebra este sábado 28 de febrero jornada de puertas abiertas de 10,00 a 15,00 horas

Interior del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa Consistorial de Sevilla celebra una jornada de puertas abiertas el sábado 28 de febrero. El Ayuntamiento de Sevilla se suma así a la celebración del Día de Andalucía con una jornada de puertas abiertas en su edificio principal.

En una nota remitida por el Consistorio, el presidente del Pleno, Manuel Alés, ha explicado que esta iniciativa "se convertirá en una oportunidad para que sevillanos y visitantes conozcan mejor la Casa Consistorial". Así, Alés ha invitado "a los sevillanos a aprovechar esta jornada de puertas abiertas que coincide con un día festivo para que visiten la que es la casa de todos los sevillanos, la historia y el patrimonio de una de las principales joyas de la arquitectura plateresca en Andalucía".

En un recorrido indicado por las principales salas del edificio, "el visitante conocerá, entre otras dependencias de gran belleza, el Salón Colón, el Salón Santo Tomás, las Salas Capitulares alta y baja y espacios más ocultos, como el despacho del alcalde", ha añadido el presidente del Pleno.

El horario de esta visita estará comprendido entre las 10,00 horas y las 15,00 horas, siendo ésta la hora del último acceso. La entrada será libre y gratuita, y no son necesarias inscripción o reserva previas. El acceso será por la entrada principal del andén de la Plaza Nueva.

El edificio del Ayuntamiento de Sevilla está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y su construcción se remonta al siglo XVI, ha sufrido reformas y ampliaciones que se prolongaron hasta la culminación de la fachada de la Plaza Nueva, en 1867, y la decoración del Salón Colón, en 1871. Además de su valiosa arquitectura, la Casa Consistorial atesora una impresionante galería pictórica con más de 300 cuadros de autores desde el siglo XVI hasta el XX.