La Casa de la Provincia acoge una biografía sobre Victorina Durán, "de las figuras más desconocidas del teatro"

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eva Moreno-Lago ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación su obra 'Victorina Durán, una vida llamada teatro', una biografía editada por Renacimiento que reconstruye la vida y obra "de una de las figuras más audaces y desconocidas de la escena teatral española".

"Figurinista, escenógrafa, catedrática, escritora y lesbiana visible en un tiempo adverso, Durán desbordó los márgenes impuestos a las mujeres de su época", señala la Diputación en una nota de prensa.

Este libro ofrece un "recorrido exhaustivo y documentado" por su trayectoria profesional y sentimental, "desde sus primeros pasos en las artes decorativas hasta su trabajo en el exilio argentino". A través de cartas, figurines, entrevistas y documentos inéditos, "se revela no solo su innovación en el lenguaje escénico, sino también la fuerza personal con la que sostuvo su deseo hacia otras mujeres, su arte y su independencia".

"Esta biografía no solo reivindica a una creadora fundamental, sino que incorpora al relato histórico español una figura que la tradición anglosajona sí posee: un icono lésbico visible y poderoso". En este sentido, la trayectoria vital de Victorina Durán "se vuelve imprescindible" para comprender la historia cultural "desde una perspectiva feminista y queer".

Eva Moreno-Lago es doctora en Estudios Filológicos con Mención Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Sevilla, donde es profesora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Especialista en literatura de la Edad de Plata, ha centrado su investigación en figuras olvidadas como la citada protagonista de su última obra y algunas escritoras andaluzas.

Es autora de 'Hijas de España. Vidas y autobiografías de las intelectuales de la Edad de Plata' y de 'A teatro descubierto. Victorina Durán', la primera antología teatral de los textos dramáticos de Durán que habían permanecido inéditos. Desde 2013 forma parte del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras y desde 2017 codirige la Revista Internacional de Culturas y Literatura. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio María Moliner de Innovación Docente y el Premio Mujer e Investigación del Ayuntamiento de Sevilla.