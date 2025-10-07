La Casa de la Provincia inaugura la exposición 'Espacios que ya no son', sobre la Sevilla del siglo XIX

Inaugura la exposición 'Espacios que ya no son', sobre la Sevilla del siglo XIX. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha inaugurado la exposición 'Espacios que ya no son. Testimonios estenopeicos de la Sevilla del siglo XIX', que podrá visitarse hasta el 19 de octubre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la muestra ha sido organizada por el Ayuntamiento de Tomares y el IES Néstor Almendros, bajo la comisaría de Gonzalo Barroso Peña, profesor de este centro educativo.

El proyecto ha presentado una colección fotográfica que retrata espacios urbanos emblemáticos de la ciudad de Sevilla transformados a lo largo del siglo XIX por procesos históricos como la Desamortización de Mendizábal o la Revolución Gloriosa.

La exposición ha propuesto una mirada a través de la fotografía estenopeica, una técnica que remite a los orígenes de la Historia de la Fotografía, para observar desde el presente los espacios desaparecidos o profundamente modificados de la ciudad.

Asimismo, se han mostrado lugares que ya no existen o que han cambiado de uso, como conventos convertidos en plazas o centros culturales, y puertas históricas de la ciudad cuyas huellas apenas se intuyen en el trazado urbano.

La Casa de la Provincia ha destacado la "originalidad y creatividad" de la propuesta, que "combina la experimentación artística con la recuperación de la memoria urbana".

La exposición puede visitarse hasta el 19 de octubre, de martes a sábado, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y los domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas.