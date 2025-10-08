La Casa de la Provincia presenta en Sevilla 'Zavasabel', la nueva novela de Fernando Ayala sobre Europa y América Latina

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha presentado esta semana 'Zavasabel', la nueva obra del diplomático y académico Fernando Ayala, una novela de ficción histórica y política que recorre la Europa y América Latina de los años ochenta, desde la muerte de Tito en Yugoslavia hasta la caída del Muro de Berlín y el fin de las dictaduras en Chile y Polonia.

Según una nota emitida por la institución provincial, a través de una intensa historia de amor entre dos corresponsales extranjeros, la obra reflexiona sobre la identidad, la amenaza del nacionalismo y las consecuencias humanas de los regímenes totalitarios.

Fernando Ayala (Antofagasta, 1952), economista por la Universidad de Zagreb y máster en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile, ha sido embajador en varios países, subsecretario de Defensa en el primer gabinete de Gabriel Boric y colaborador cercano de la ex presidenta Michelle Bachelet. Su experiencia diplomática, que incluye destinos como Corea del Sur, Suecia, Estados Unidos, Vietnam, Portugal, Trinidad y Tobago e Italia, y su trabajo en la sede de la FAO en Roma, nutre el trasfondo histórico y político de la novela.

Tal y como ha detallado la Diputación, la obra surge como un testimonio de los efectos de los regímenes dictatoriales y los nacionalismos radicales sobre las personas y las sociedades, poniendo en primer plano "la memoria, el amor y la libertad como protagonistas de la narración".