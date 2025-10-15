La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la presentación de 'Aguas de España y del Mundo', de Faustino Muñoz Soria

Presentación del libro 'Aguas de España y del Mundo' en la Casa de la Provincia de Sevilla. - DIPUTACION DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del nuevo libro del escritor Faustino Muñoz Soria, 'Aguas de España y del mundo', obra que ofrece un "análisis exhaustivo sobre el agua", y aborda con "precisión" las diferencias entre las aguas minerales naturales, las aguas potables preparadas y las aguas de manantial, así como la diferencia entre las aguas con gas y aguas sin gas.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el acto de presentación de esta obra ha sido organizado por el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, el Consistorio de localidad de procedencia del autor, y han ahondado en las "materias fundamentales del libro".

En concreto, en el acto se han analizado "los controles y análisis a los que se somete el agua, sus beneficios para la salud, recomendaciones de consumo, técnicas para catarla y la importancia del agua en la gastronomía".

La nueva obra de Muñoz Soria incluye la descripción de "156 manantiales de aguas envasadas de España y 77 del resto del mundo", así como de "análisis químicos completos de todas las aguas, con sus características y curiosidades". Además, 'Aguas de España y del mundo' aporta opiniones de "reconocidas personalidades del mundo de la gastronomía", como chefs, bodegueros, enólogos y deportistas.

El Consistorio ha puntualizado que gracias al autor "La Puebla de los Infantes cuenta con un museo único en Andalucía y España", que reúne "todas las aguas de España y del mundo", así como "búcaros firmados por escritores, cantantes, humoristas y otras personalidades".

Por su parte, Muñoz Soria ha expresado que "es un honor y un placer poder presentar mi libro en la tierra que me vio crecer y donde guardo mis mejores recuerdos", y ha declarado que "recorrer caminos, cruzar fronteras y regresar con lo aprendido" es una experiencia "enriquecedora" que "deseo compartir con todos".

De esta forma, la obra traslada la primera clasificación mundial de aguas envasadas por familias, tipos y estilos, incluyendo todos los manantiales de España y "los más importantes del mundo".