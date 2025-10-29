La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la presentación del libro de Fidel Romero y la Feria de la Tapa de Bormujos

Presentación, en la Casa de la Provincia de la Ruta de la Tapa de Bormujos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Del 3 al 9 de noviembre de 2025, Bormujos volverá a "llenarse de vida, aromas y creatividad culinaria" con la celebración de la Ruta de la Tapa 2025, un evento que, edición tras edición, "ha conquistado el paladar y el corazón de vecinos y visitantes". Este acto de presentación, como el del libro de Fidel Romero, exalcalde de La Roda de Andalucía (2011- 2019), ha tenido lugar en la Casa de la Provincia.

El libro del regidor lleva por título 'Esto no venía en el manual del buen alcalde' y está editado por Atrapasueños Ediciones. El acto contó con la participación de la diputada provincial de Con Andalucía, Silvia Martínez, quien acompañó al autor en un encuentro que reunió a representantes instituciones, colectivos vecinales y otros ciudadanos, informa la Diputación en una nota de prensa.

La publicación repasa la historia vital y política de Romero, desde sus orígenes en una familia jornalera de Humilladero (Málaga) hasta su llegada a la Alcaldía de La Roda de Andalucía. En el relato, el autor aborda cómo su experiencia personal y los valores adquiridos en una infancia marcada por el esfuerzo y la solidaridad influyeron en su forma de entender la gestión pública y el compromiso con sus vecinos.

El exalcalde por IU explicó que el libro nació como un proyecto compartido con su hermano Antonio Romero, referente político y sindical andaluz. Tras su fallecimiento, decidió completarlo y dedicarle la obra. A lo largo de sus páginas, el autor reconstruye el recorrido de los ayuntamientos democráticos y describe, a través de múltiples anécdotas, el papel que jugó La Roda de Andalucía, en la defensa de las políticas sociales y su presencia en múltiples foros, a los que quiso llevar su perspectiva como alcalde de un pequeño municipio.

La recaudación por la venta del libro se destinará a acciones solidarias en apoyo al pueblo palestino, una causa con la que el autor mantiene un compromiso activo.

RUTA DE LA TAPA DE BORMUJOS

La cita se ha presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de la Diputación, con la participación del delegado de Comercio, Desarrollo Local y Emprendimiento del Ayuntamiento de Bormujos, Valentín Ayesa. Durante siete días, 23 bares y restaurantes del municipio ofrecerán una selección de tapas exclusivas a 3,5 euRos (sin incluir bebida), e invitarán a recorrer las calles de la localidad en una auténtica fiesta del sabor.

Un jurado profesional será el encargado de otorgar los premios junto con el que será votado por el público. Más que una cita gastronómica, la Ruta de la Tapa se ha convertido en un símbolo de dinamismo, encuentro y promoción local, consolidándose como uno de los grandes atractivos del otoño en el Aljarafe.

"El sabor de Bormujos es también su identidad. Nuestra hostelería representa esfuerzo, creatividad y compromiso con la calidad. Promoverla es promover a nuestra gente. Cada tapa es una historia, una muestra del talento y el cariño que nuestros hosteleros ponen en su trabajo diario", ha señalado Valentín Ayesa.

Desde su creación, la Ruta de la Tapa ha ido ganando fuerza y popularidad, tanto en participación como en calidad. Las pasadas ediciones han dejado claro que Bormujos posee una oferta gastronómica diversa y de gran nivel, capaz de combinar la tradición andaluza con la innovación culinaria.

El evento, además, tiene un impacto directo en la reactivación del comercio y la restauración local, generando movimiento económico, empleo y visibilidad para los negocios del municipio. Al igual que en 2024, el evento podrá seguirse virtualmente a través de la página web Ruta de la tapa de Bormujos 2025 - Aljarafe empresas, donde puede encontrarse toda la información de cada uno de los establecimientos participantes.