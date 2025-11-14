La Casa de la Provincia de Sevilla, escenario de 'Tacones cercanos' por la celebración del Día Mundial del Flamenco

Un momento del espectáculo 'Tacones cercanos', en la Casa de la Provincia, con ocasión de la celebración del Día Mundial del Flamenco. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha servido de escenario para celebrar la excelencia y grandeza del flamenco, cuando se conmemora su Día Mundial y que la Unesco lo hubiera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, justo hace 15 años. Con lleno de público, a pesar de las incidencias meteorológicas, el Festival 'Tacones cercanos. Patrimonio en movimiento', subía al tablado improvisado del Organismo provincial a más de una decena de artistas de primera nivel y una muy estrecha vinculación con la provincia sevillana.

Los bailaores José Maya, Águeda Saavedra, Juan Tomás de 'La Molía', Pepe Torres, Lucía 'La Piñona', Antonio Molina 'El Choro' y Antonio Moreno 'El Polito', encabezaron un cartel que situaba al baile como gran protagonista de la jornada, informa la Diputación en una nota de prensa.

Con el acompañamiento de las voces de Manuel de La Nina, Ismael de La Rosa 'El Bola', José 'El Pechuguita' y 'Canito' y las guitarras de Ramón Amador y Jesús Rodríguez. 'Tacones cercanos' ha contado con la colaboración de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas y de la empresa Enflamenco Producciones y viene a complementar la apuesta de la Diputación por una de las principales señas de la identidad cultural de la provincia.