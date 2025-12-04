Las casas rurales de la provincia de Sevilla casi al 90% de ocupación para el puente de diciembre

Archivo - Imagen de recurso del interior de una casa rural. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Prodetur ha indicado este jueves que las casas rurales, haciendas y cortijos del territorio se encuentran al 88,14 % de reservas del total de sus plazas desde este viernes, 5 de diciembre y hasta el lunes, día 8, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Según una nota remitida por la entidad de la Diputación de Sevilla, se ha realizado un sondeo que asegura que el nivel medio de reservas en el conjunto de alojamientos reglados en la provincia se sitúa en un 77,49 % para estas fechas.

Por tipo de alojamiento, tras las casas rurales destacan los hoteles de tres estrellas, con un 83,11 % de ocupación de las plazas disponibles, seguidos por los hoteles de cuatro estrellas, con el 78,63%. Los apartamentos tienen un nivel de reservas similar a estos últimos, con el 78,05 %.

Según los datos del Instituo Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT), el conjunto de alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, casas rurales y campings) de la provincia de Sevilla, sin la capital, ha registrado, en el periodo acumulado hasta octubre de este año 2025, un total de 527.482 pernoctaciones. Prodetur ha indicado que este supone un aumento del 50,23 %.

Según la organización provincial, estas pernoctas fueron generadas por 143.061 viajeros alojados en este tipo de establecimientos, un 6 % más que en el mismo periodo del pasado año. Ha destacado que desde enero a octubre el incremento en el número de viajeros no residentes en España, han aumentado en un 34 % en y en un 40,30 % sus pernoctaciones.