Castilblanco (Sevilla) acoge el 19 de octubre la XVI edición del Trail Turdetania,"referente de ultrafondo" en Andalucía

Presentación del Trail Turdetania en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Castilblanco de los Arroyos acogerá el próximo 19 de octubre la celebración de la XVI edición del Trail Turdetania, "una de las pruebas de ultrafondo más importantes de Andalucía", cuya salida y meta vuelven en este 2025 al municipio, "poniendo en valor su entorno natural y paisajístico".

Según ha sido enmarcado durante la presentación del evento este martes en la Casa de la Provincia de la Diputación, recogida en una nota de prensa, se trata de una cita que "se ha consolidado como imprescindible para corredores y amantes del deporte al aire libre en Andalucía" y que contará con tres modalidades de participación.

La primera de ellas es el Trail Turdetania, la prueba principal de 50 kilómetros con salida y llegada en Castilblanco y con 300 dorsales disponibles.

Por otro lado, la Turdetanita, que "es un trail corto" de 24 kilómetros y con 200 plazas para corredores. Finalmente, "hay una Ruta de Senderismo de 15 kilómetros, destinada a vecinos y visitantes que quieran disfrutar de la naturaleza", con 100 dorsales disponibles.

Las tres pruebas se celebrarán el próximo 19 de octubre, prometiendo "un recorrido espectacular y una jornada deportiva llena de convivencia".

El Ayuntamiento de Castilblanco ha reafirmado con este evento su "compromiso con la promoción del deporte y el turismo activo, destacando la importancia del Trail Turdetania para dar a conocer la riqueza natural y paisajística del municipio y su entorno".

NOVEDADES DE LA EDICIÓN

Esta XVI edición, como ha informado la citada nota, ha incorporado "importantes novedades que enriquecen la experiencia de los participantes".

Entre ellas, han destacado la instalación de una 'meta volante' en el polígono industrial cruz alta, con un premio especial consistente en miel 'Sierras Andaluzas' para los primeros corredores que pasen por este punto y finalicen la prueba tanto en Trail Turdetania como en Turdetanita.

También se otorgará un premio de 300 euros al club que consiga llevar al mayor número de participantes a la meta, siempre que cuente con un mínimo de 15 inscritos, incentivando la participación colectiva y el espíritu de equipo.