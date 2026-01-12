Visita del equipo municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra al Castillo de la localidad. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará con iluminación monumental y artística en su interior por primera vez en la historia. El Ayuntamiento ha indicado que los trabajos para dotar a la fortaleza de un sistema lumínico "están a punto de finalizar y permitirán realzar torres, murallas y patios de las Alcazabas Occidentales para que vecinos y visitantes aprecien la grandeza de una fortificación única en Andalucía".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, junto con delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, y el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, han realizado este lunes una visita al Castillo para comprobar estas obras, realizadas en colaboración entre ambas delegaciones, dentro del convenio con la Red Eléctrica de España y que han contado con la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Los trabajos se iniciaron el pasado mes de junio con un presupuesto de más de 132.000 euros. La alcaldesa ha señalado que el sistema de iluminación, completamente de tecnología Led, "permite mayor potencia lumínica con menor consumo energético, cuenta con proyectores en distintas ubicaciones que realzarán desde las murallas, a los patios de los Silos y de la Sima, y el interior de ocho de las torres". Además, es "de intensidad regulable y programable para adaptarse a la programación cultural y turística del espacio".

Asimismo, ha manifestado que esta iniciativa "permitirá visitar el Castillo como nunca antes se había realizado con una iluminación nocturna artística". Una medida que supone un impulso para la recuperación y la puesta en valor del patrimonio histórico.

El Consistorio ha enmarcado esta nueva iluminación con otros trabajos en el entorno del Castillo, como es en los próximos meses la intervención de restauración de la Torre Mocha, el estudio arqueológico de la muralla sur ya finalizado, o el estudio arqueológico de la Torre del Homenaje.

Igualmente, han destacado que todos estos trabajos de iluminación y las próximas intervenciones en el recinto, "permitirán proyectar el Castillo más allá, abriendo el espacio en un horario distinto".

El Castillo de Alcalá es el resultado de cerca de 4.500 años de historia humana sobre el Cerro del Castillo, aunque todo lo que podemos ver en la actualidad es posterior al siglo XII, cuando el califato almohade construyó una primera fortaleza en el extremo oeste, en torno al Patio de los Silos. Después se ampliaría por la zona del Patio de la Sima, incluyendo un baño (hammam), produciéndose su evolución entre los siglos XII y XVII, con ocho torres ochavadas.