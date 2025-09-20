El Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se convierte en el escenario del nuevo videoclip de 'Mori' Márquez, 'Chance'

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista 'Mori' Márquez, oriundo de Alcalá de Guadaíra, ha lanzado su último tema titulado 'Chance', en colaboración con su compositor musical, José Manuel 'Willes', ambientado en el emblemático Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Con este lanzamiento, el cantante alcalareño suma ya siete canciones publicadas, entre las que se encuentran: 'Qué Guapa Eres', 'Ronaldo', 'Madre', 'Bandolero', 'Nebulosa', 'Clip Clap' y la más reciente, 'Chance'.

En declaraciones a Europa Press, 'Mori' Márquez ha revelado que sus primeros pasos en la música estuvieron influenciados por su madre y su abuela. Su madre, bailaora de profesión, siempre estuvo muy vinculada al flamenco. "Desde pequeño lo viví muy de cerca: ya fuera escuchando la radio, viéndola bailar con sus castañuelas o disfrutando de artistas como Chambao, a quienes adoro gracias a ella", ha contado el artista.

Por su parte, su abuela trabajaba en una casa cuidando a dos niños. Allí, tuvo acceso a internet, y uno de los pequeños le mostró música de distintos géneros. El que más le impactó fue el hip hop. "Me gustaba tanto que le pedía que me imprimiera las letras para aprendérmelas. Un día, mi abuela me regaló un radiocasete con entrada de micrófono y función de grabación, y fue ahí donde grabé mis primeros temas caseros", ha recordado.

La vida siguió su curso y el artista tomó otros caminos alejados de la música, aunque, como él mismo confiesa, "en mis momentos bajos siempre acababa volviendo al papel y al lápiz para desahogarme escribiendo". Con el tiempo, decidió invertir en un estudio en casa. Al principio, "no tenía ni idea de cómo utilizar todo aquel equipo, pero empecé a seguir canales de YouTube, hacer cursos gratuitos, y poco a poco fui aprendiendo", ha relatado.

Sin embargo, en 2022, el artista vivió uno de los momentos "más difíciles" de su vida. Tras una relación de 15 años, se separó de su pareja apenas una semana antes de trasladarse a Zaragoza para trabajar, en busca de la estabilidad económica que, según explica, "en mi tierra era muy difícil de encontrar". Esta situación lo obligó también a separarse temporalmente de su hijo, de tan solo dos años, durante todo un verano.

Aquel periodo se volvió aún más duro cuando, a mediados de agosto y con la esperanza de renovar su contrato laboral, recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, una figura muy cercana y significativa para él. "Eso me rompió por completo, y la depresión se agravó", ha confesado.

No fue hasta enero de 2023 cuando volvió a retomar su estudio musical, en un momento que describe como de "plena oscuridad emocional", impulsado por una necesidad "urgente" de expresarse. Durante varios meses se encerró en su habitación componiendo en solitario, hasta que decidió contactar con su primo, José Manuel 'Willes', para proponerle trabajar juntos en nuevos proyectos.

La idea entusiasmó a 'Willes', cuyo sueño siempre había sido convertirse en ingeniero de sonido. Así, comenzaron a colaborar a distancia. 'Mori' grababa en su estudio casero y le enviaba las pistas a 'Willes', quien se encargaba de la producción y los arreglos. Con el tiempo, lograron acondicionar una habitación para montar un estudio más avanzado, en el que ambos invirtieron y se formaron a través de cursos especializados, con el objetivo de seguir creando música de forma profesional.

Actualmente, ambos artistas continúan "trabajando sin descanso, creciendo paso a paso, con más energía que nunca y el mismo amor por la música que los impulsó desde el primer día", tal como ha destacado 'Mori'.

Por su parte, 'Willes' ha descrito la música como "una forma de entender la vida". Su interés comenzó a los 15 años, cuando empezó a explorar distintos géneros musicales y a cuestionarse qué había detrás de cada sonido. Esa curiosidad fue lo que lo llevó, de manera autodidacta, al mundo de la ingeniería de sonido.

El punto de inflexión llegó cuando conectó con 'Mori', pues juntos comenzaron a grabar letras y composiciones propias, experimentando con sonidos, estilos y estructuras. Poco a poco, comprendieron que aquello "podía ir más allá de un simple pasatiempo". Así, fueron puliendo su propuesta hasta crear temas con los que actualemente se sienten "plenamente orgullosos", ha explicado 'Willes'.

"Cada canción representa una parte de mi camino: es una mezcla de aprendizaje, pasión y compromiso", ha firmado el compositor, quien también ha señalado que su meta es seguir creciendo como productor musical, abrirse camino en la escena local y, sobre todo, "demostrar que cuando algo se hace desde el corazón, puede llegar a cualquier parte".