Cúpula de la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla - CABILDO CATEDRAL

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Sevilla llevará a cabo un ambicioso proyecto de intervención y conservación en la cúpula de la Sacristía Mayor, uno de los espacios renacentistas más emblemáticos del conjunto monumental. Con esta actuación, incluida en el Plan de Conservación Preventiva del templo, la institución busca "frenar el deterioro" provocado por el paso del tiempo y "garantizar la estanqueidad y preservación de esta joya arquitectónica del siglo XVI".

La intervención, cuyo proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por el arquitecto Antonio Raso Martín, bajo las directrices del arquitecto conservador de la Catedral, Miguel Ángel López, abarcará una superficie construida de más de 540 metros cuadrados.

Las labores cuentan con el respaldo administrativo necesario tras haber recibido el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, "que avala la idoneidad de la propuesta a excepción de la colocación de las nuevas barandillas de tensores planteadas inicialmente", afirman desde el Cabildo catedralicio.

El proyecto contempla una actuación integral sobre las cuatro fachadas de los paramentos inferiores, los tres contrafuertes norte y el cascarón de la cúpula. En este sentido, se realizará una limpieza superficial para eliminar "depósitos de suciedad y yesificaciones" mediante "métodos suaves" --como cepillos de cerdas vegetales, jabones neutros y goma de borrar-- "respetando las pátinas originales y evitando abrasivos agresivos, además de aplicar tratamientos de rejuntado, hidrofugado y reintegración con morteros de cal compatibles".

Asimismo, se consolidarán los azulejos cerámicos que revisten la linterna superior y se instalará un "nuevo sistema estanco y ventilado para sus ocho vidrieras", sumándose a la restauración de las tres vidrieras de las caras inferiores. La obra se completará con la mejora del solado de ladrillo de la azotea circundante, la adecuación de la escalera interior y la puesta a punto de las rejas y elementos de cerrajería existentes, tal como detallan las mismas fuentes.

OBRA CLAVE DEL RENACIMIENTO ANDALUZ

Construida entre 1528 y 1543 según las trazas de Diego de Riaño y continuada por Martín de Gaínza, la Sacristía Mayor supuso la introducción pionera de la arquitectura cupular en Sevilla.

A diferencia de los modelos italianos, su cúpula fue levantada íntegramente en piedra pesada de grosor uniforme y trasdosada directamente al exterior, una solución constructiva indispensable para asegurar su resistencia y sostener en su interior el monumental programa escultórico del Juicio Final, compuesto por más de sesenta figuras en relieve, remarca el Cabildo Catedral.

Siguiendo los protocolos habituales de rigor técnico y tutela patrimonial, al término de las obras se elaborará un informe descriptivo que recogerá detalladamente el alcance y los resultados de toda la intervención.

Con este nuevo proyecto, el Cabildo reafirma su compromiso permanente con el mantenimiento, la investigación y la conservación de su legado histórico y artístico, velando por la preservación de este legado para las generaciones futuras.