La Catedral de Sevilla incorpora 20 facsímiles del libro de Marco Polo con notas de Cristóbal Colón en sus márgenes

Ye Nong, catedrático y director del Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, entrega la donación a José Luis García de la Mata, canónigo bibliotecario y archivero de la Catedral - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha incorporado a sus fondos 20 ejemplares de una nueva edición facsimilar del libro de viajes de Marco Polo que perteneció a Cristóbal Colón y que conserva anotaciones manuscritas del navegante. La donación, realizada por el Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, se ha formalizado durante un acto celebrado en la Sala Noble de la Biblioteca Capitular Colombina, donde se ha mostrado el ejemplar original.

El libro conservado en la Catedral es un incunable --volumen impreso antes de 1501-- que contiene una traducción latina del relato de Marco Polo. Fue impreso en Gouda, en los actuales Países Bajos, por Gerardus Leeu entre 1483 y junio de 1484. Perteneció a Cristóbal Colón y pasó posteriormente a la biblioteca de su hijo Hernando, cuyos fondos se incorporaron a la Catedral de Sevilla en 1552.

El interés histórico del ejemplar reside especialmente en las anotaciones que Colón dejó escritas en sus márgenes. En ellas señaló referencias a distancias entre territorios, rutas de navegación y riquezas de Oriente, como el oro, las especias y las piedras preciosas. Estas notas permiten conocer qué información buscaba el navegante en el relato de Marco Polo y constituyen un testimonio directo de sus lecturas sobre Asia, según explica el Cabildo Catedral en una nota de prensa.

Durante su intervención, Ye Nong, catedrático y director del Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, ha explicado la importancia de las anotaciones que se conservan en el ejemplar. Según ha señalado, Colón y los demás lectores dejaron constancia de su interés por los lugares de origen de productos como el oro, la porcelana, las especias, las perlas y la seda, así como por las referencias a puertos, islas, corrientes marinas y rutas de navegación.

"No son huellas casuales de lectura. Son, más bien, el rastro intelectual de un navegante que buscaba la ruta hacia Oriente", ha afirmado Ye Nong. En este sentido, el relato de Marco Polo difundió en Europa noticias sobre territorios asiáticos, sus ciudades y rutas comerciales.

En el ejemplar conservado en Sevilla, las anotaciones permiten seguir parte de la lectura que hizo Colón y conocer los aspectos geográficos y económicos que captaron su atención.

De este modo, las anotaciones permiten conocer algunos de los aspectos que llamaron la atención de quienes leyeron y estudiaron esta obra. En concreto, sus traducciones son las siguientes: Capítulo cuadragésimo sexto. De la provincia de Camul y de una muy mala costumbre de ella. Primera anotación manuscrita (mano anónima): 'Provincia de Camul, provincia de Tanguth'; segunda anotación (Cristóbal Colón): 'Abundancia de alimentos', y tercera (Hernando Colón): 'Manera admirable de hospedar a los extranjeros'.

Ye Nong ha recordado también la relación entre las descripciones de Oriente contenidas en el libro y el interés de los navegantes europeos por alcanzar aquellas tierras. El volumen conserva, además, anotaciones de Hernando Colón. Los estudios paleográficos han permitido identificar ambas escrituras, mientras que la atribución de otras notas continúa siendo objeto de investigación.

UNA NUEVA EDICIÓN CON TRADUCCIÓN AL CHINO

La publicación presentada en Sevilla reproduce el ejemplar conservado en la Biblioteca Colombina y ofrece el texto latino acompañado de traducciones al español y al chino. Incorpora, además, un trabajo de identificación, transcripción y traducción de las anotaciones marginales.

Según la documentación editorial, la edición recoge 464 glosas de distintas manos. Fue publicada en 2025 dentro de la colección científica 'La Ruta Marítima de la Seda', vinculada a la Universidad Jinan.

Ye Nong ha destacado el trabajo realizado para ofrecer, por primera vez, una traducción íntegra al chino de estas anotaciones. La publicación permite a los investigadores de lengua china acceder directamente al contenido de las glosas y relacionarlas con los pasajes del libro original.

Para el director del Instituto de Estudios de Macao, esta edición supone un nuevo avance en la colaboración académica entre investigadores chinos y españoles. En su intervención ha explicado que el proyecto ha requerido trabajos de revisión del texto latino, traducción de las anotaciones y coordinación con la Biblioteca Capitular Colombina.

La iniciativa ha contado con la participación de investigadores de ambas instituciones, entre ellos José Luis Caño Ortigosa, profesor de la Universidad de Cádiz, y con la aportación de especialistas en los textos colombinos, como Juan Gil.

El proyecto comenzó a desarrollarse en noviembre de 2023, cuando se iniciaron los contactos para estudiar la viabilidad de una nueva reproducción del libro. La colaboración quedó formalizada el 25 de febrero de 2025 mediante la firma de un acuerdo de intención y un plan de cooperación editorial.

COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES

José Luis García de la Mata, canónigo bibliotecario y archivero de la Catedral de Sevilla, ha agradecido la entrega de los veinte ejemplares y el trabajo desarrollado por las instituciones y los investigadores participantes.

En sus palabras de clausura ha destacado que la nueva edición permite acercarse a los intereses intelectuales de Cristóbal Colón y estudiar el papel que desempeñaron sus lecturas sobre Oriente.

"Estos ejemplares tendrán un lugar especial en nuestra Biblioteca", ha señalado García de la Mata, quien ha destacado que la publicación podrá ser consultada por investigadores interesados en la figura de Colón, los viajes de Marco Polo y las relaciones históricas entre Oriente y Occidente.

El canónigo bibliotecario ha recordado que con la presentación de la edición y la entrega de los ejemplares se da por concluido el acuerdo de intención y el plan de cooperación editorial suscritos para desarrollar el proyecto.

La donación pasará a formar parte del fondo documental previsto en el convenio. El libro original continuará custodiado por la Catedral de Sevilla, que mantiene los derechos sobre sus imágenes y la capacidad de autorizar futuras reproducciones.

LA BIBLIOTECA COLOMBINA

El acto ha servido también para dar a conocer la Biblioteca Capitular Colombina, que forma parte de los Archivos Históricos y Bibliotecas de la Catedral de Sevilla. Así, durante la bienvenida a los periodistas, Marcelino Manzano, canónigo portavoz del Cabildo Catedral, ha recordado que la Catedral conserva una parte de la biblioteca que reunió Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón.

"Quizá muchos sevillanos no sepan que la Catedral custodia aquí una parte de la biblioteca que reunió Hernando Colón", ha señalado Manzano, antes de recordar que la colección se incorporó al templo en 1552.

La Biblioteca Colombina procede del conjunto de libros reunido por Hernando Colón durante sus viajes y adquisiciones por Europa. Su proyecto consistía en formar una biblioteca de amplios conocimientos y desarrollar sistemas que permitieran organizar sus fondos.

Actualmente conserva unos 6.000 ejemplares, entre ellos 940 incunables y cerca de un 700 de manuscritos, según los datos de la web oficial de la Catedral. La colección continúa siendo objeto de estudio por investigadores interesados en la historia del libro y la circulación del conocimiento. Entre sus volúmenes se encuentra el ejemplar de Marco Polo presentado durante el acto, cuyas anotaciones permiten conocer de primera mano una parte de las lecturas de Cristóbal Colón.