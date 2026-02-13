La catedrática de la UPO Cristina Rosillo presenta su nuevo libro 'Romanas. Voces rescatadas'

La catedrática de la UPO Cristina Rosillo. - UPO

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide Cristina Rosillo López presentará el próximo lunes, 16 de febrero, su nuevo libro, 'Romanas. Voces rescatadas', una obra que desafía el relato tradicional sobre la antigua Roma al situar en primer plano las experiencias y testimonios de las mujeres.

Publicado por Desperta Ferro Ediciones, el libro propone contar Roma desde una perspectiva inédita: a través de fuentes escritas por mujeres, tanto célebres como anónimas, que permiten reconstruir tanto la alta política como la vida cotidiana, el trabajo, la cultura, los cuidados o las pérdidas desde el prisma femenino, según ha informado la entidad académica en una nota.

La autora reúne, tras más de veinte años de investigación, un mosaico de historias individuales -de emperatrices y mujeres de la élite, pero también de romanas anónimas, ricas o pobres, libres o esclavas- para ofrecer una visión más diversa y completa del mundo antiguo romano entre el siglo II a.C. y el siglo II d.C.

La presentación del libro tendrá lugar el lunes 16 de febrero, a las 19,00 horas, en la librería Botica de Lectores de Santa Catalina (c/ Almirante Apodaca, 23, Sevilla), en un acto organizado por la editorial. Cristina Rosillo López es catedrática de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide y una reconocida especialista internacional en República romana e historia de las mujeres en el mundo antiguo.

Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro sobre el mundo romano en inglés, francés y español, además de tres libros especializados: La corruption à la fin de la République romaine (IIe-Ier s.av.J.- C.): aspects politiques et financiers (Franz Steiner Verlag, 2010); Public Opinion in the Late Roman Republic (Cambridge University Press, 2017); y Political Conversations in Late Republican Rome (Oxford University Press, 2022).

Ha dirigido cuatro proyectos de investigación nacionales y ha participado en varios internacionales. Ha sido profesora invitada en las universidades de Nueva York, París, São Paulo, Rosario, Mar del Plata y Münster.