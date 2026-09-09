El catedrático de la Universidad de Sevilla Carlos Bordons Alba recibe el Premio Nacional de Automática

El catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) Carlos Bordons Alba. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) Carlos Bordons Alba ha sido galardonado con el Premio Nacional de Automática, máxima distinción otorgada por el Comité Español de Automática (CEA), "por sus contribuciones al Control Predictivo Basado en Modelo y su aplicación a sistemas de energía renovable y microrredes, así como su trayectoria en investigación, formación de investigadores y transferencia tecnológica".

Según ha concretado la institución académica en una nota, este galardón se concede a miembros de la comunidad científica que desarrollan su actividad en el campo de la Automática como reconocimiento de los méritos alcanzados a lo largo de su trayectoria académica, investigadora y profesional.

En contexto, el premio fue entregado por el presidente del Comité Nacional de Automática, el también catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Huelva (UHU), José Manuel Andújar Márquez, en un acto que tuvo lugar en el transcurso de las Jornadas Nacionales de Automática, celebradas recientemente en Córdoba.

Bordons Alba es miembro fundador de la Unidad de Excelencia Engreen --Laboratorio de Ingeniería para la Sostenibilidad Energética y Medioambiental-- de la US, profesor visitante en la University of Technology Sydney, es miembro del patronato de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y ha sido director gerente de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), de la que sigue siendo miembro, y formó parte de la dirección de la ETSi como subdirector.

Forma parte del consejo de la European Union Control Association y es Fellow de las sociedades IEEE --Institute of Electrical and Electronic Engineers-- y de AAIA --Asia-Pacific Association of Artificial Intelligence--. La Universidad de Stanford lo incluyó en 'World's Top 2%', que recoge a los investigadores más influyentes del mundo.

En concreto, su investigación se centra en el control avanzado de procesos, especialmente en el control predictivo y su aplicación a sistemas de energía, incluyendo microrredes e hidrógeno verde. Es coautor de varios libros sobre el tema, entre los que destacan Model Predictive Control --tres ediciones-- y Model Predictive Control of Microgrids, publicados por Springer.

Tal y como ha valorado la US, el reconocimiento a Bordons pone también de relieve el nivel de excelencia científica e investigadora del profesorado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US, fruto de trayectorias consolidadas de éxito en la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento.

En este sentido, el Premio Nacional de Automática reconoce no solo las contribuciones de Bordons Alba en ámbitos como el control avanzado y los sistemas de energía, sino también una trayectoria académica y profesional vinculada a la generación de conocimiento, la formación de nuevas generaciones de ingenieros e investigadores y la aplicación de los resultados de la investigación a retos tecnológicos de relevancia.

Asimismo, su trayectoria refleja la capacidad de la ETSi, en particular, y de la US en general para desarrollar una actividad científica de excelencia "estrechamente vinculada a la docencia y a la transferencia tecnológica".