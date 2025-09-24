El catedrático de la UPO (Sevilla) Manuel R. Torres, referente internacional en el estudio del yihadismo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio académico publicado en el repositorio Social Science Research Network (SSRN) titulado 'Authorship Patterns in Jihadism Research' (Mark Berlin y Sedef Topal, 2025) ha destacado al profesor catedrático del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel R. Torres, como una figura de referencia en la investigación internacional sobre terrorismo yihadista.

Según ha informado la universidad en una nota de prensa, el trabajo ha analizado más de 1.200 publicaciones aparecidas en 16 revistas académicas entre 2010 y 2023, y ha ofrecido "una visión global sobre las tendencias en los estudios de yihadismo: patrones de autoría, distribución geográfica de los investigadores, presencia de mujeres en el campo y dinámicas de colaboración internacional".

En este marco, el profesor Torres "destaca como un investigador clave cuyas aportaciones han contribuido al desarrollo y consolidación de este ámbito de estudio, y refuerzan el papel de la Universidad Pablo de Olavide en la investigación sobre seguridad y prevención de la violencia extremista".

Su trayectoria incluye monografías como 'El Eco del Terror. Ideología y propaganda en el terrorismo yihadista' (2009), 'Al Andalus 2.0. La ciber-yihad contra España' (2014) y 'Espejismos del Mañana' (2025), así como "numerosos artículos en revistas de referencia internacional".

Además, Manuel R. Torres ha formado parte de organismos y foros internacionales vinculados a la seguridad y la lucha contra la radicalización, como el Consejo Asesor del European Counter-Terrorism Centre de Europol.