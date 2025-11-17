Cayetano Rivera lamenta el "juicio paralelo" tras su accidente de tráfico en Sevilla que atribuye a un "despiste"

Rotonda en la que tuvo lugar el accidente protagonizado por Cayetano Rivera el pasado 10 de noviembre - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El torero Cayetano Rivera ha comparecido este lunes en un juzgado de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en relación con el accidente de tráfico en el que se vio inmerso el pasado día 10 de noviembre, tras chocar su vehículo contra una palmera en una rotonda a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto. Un siniestro vial del que no hubo que lamentar daños personales.

Cuestionado por los medios a la entrada de las dependencias judiciales, el torero, visiblemente "incómodo", ha lamentado el "juicio paralelo" que viene sufriendo al respecto cuando "solo se trata de una rotonda, no hay personas implicadas más que yo y ningún daño material más que dos palmeras".

Sobre la supuesta negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, Cayetano Rivera se ha limitado a decir que "no tiene que dar explicaciones a nadie de nada". "El juicio que tenga, lo tendré, lo que tenga que decir al juez se lo diré y él tomará la decisión y se acabó".

En este sentido, "se han dicho demasiadas cosas: ese es el problema. Y ese es el juicio paralelo al que me estáis sometiendo los medios", ha añadido.

"Cualquier cosa que yo pueda decir ahora, que no pueda demostrar con hechos, va a ser sólo para alimentar este juicio popular. Ha sido un percance mínimo que le podría haber pasado a cualquier persona. Mi culpa, haberme despistado porque fui a coger el mando; lo siento, tomaré consecuencias", ha asegurado. "No tengo por qué entrar en colaborar en este circo que estáis montando".

En su opinión, "no entiendo este tiempo que le estáis dedicando a esto con todas las noticias que están ocurriendo en el mundo y que son importantes", ha afirmado el torero, quien ha reconocido que se encuentra bien anímicamente, "intentando llevar este acoso al que me estáis sometiendo lo mejor posible".

Por último, preguntado acerca de un supuesto abandono del lugar del accidente sin esperar a la llegada de la Policía, solo ha declarado que no se le denuncia por abandono.