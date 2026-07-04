CCOO acusa a la dirección del Infoca en Sevilla de "discriminación" a los bomberos forestales. - CCOO

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de CCOO de Industria de Sevilla ha exigido este sábado a la dirección provincial del Infoca el fin de la "discriminación" a los bomberos forestales vigilantes de Sevilla y ha advertido de la precariedad laboral de este colectivo. El indicato asegura que la dirección ha modificado "unilateralmente" el cuadrante de turnos de la plantilla, "sustituyendo un modelo organizativo de consenso que funcionaba en 2024 por una jornada que perjudica la salud laboral y dificulta los descansos de la plantilla".

CCOO explica en una nota que "llevamos luchando desde el año pasado por recuperar los turnos de cinco días de trabajo y cinco de descanso con diez horas diarias, un sistema que permitía cubrir 20 horas al día la vigilancia de las torres con cuatro profesionales". Según la central sindical, el nuevo sistema reduce la jornada diaria a siete horas y reduce tres días de descanso en el turno pasando de cinco a dos.

Esta situación está generando, a juicio del sindicato, "un régimen de turnos caótico que no mejora la prestación del servicio y que dificulta la conciliación de las y los profesionales". La sindicalista también ha afeado a la dirección provincial del Infoca "el castigo que inflige a los trabajadores y trabajadoras de Sevilla", ya que "en provincias vecinas como Cádiz, Huelva o Córdoba, el Infoca sigue manteniendo un sistema de turnos más beneficioso".

Asimismo, CCOO ha recordado que el colectivo de vigilantes sufre los salarios "más bajos de todo el dispositivo" y padece una "alta temporalidad" con plazas cubiertas mediante bolsa de empleo. Al tratarse de personal que, en muchos casos, procede de otras provincias, el modelo de cinco días de descanso resultaba vital para garantizar la conciliación familiar. Además, el aumento de los desplazamientos semanales provocado por el nuevo cuadrante ha incrementado exponencialmente el riesgo de sufrir accidentes in itinere.

Por otro lado, el sindicato ha puesto el foco sobre las "penosas condiciones" en las que se desarrolla este trabajo en solitario y en entornos totalmente aislados del medio urbano. Los y las profesionales se ven obligados a desplazarse en sus vehículos particulares por caminos de tierra para acceder a unas torres de vigilancia que carecen de aseos, aire acondicionado o sillas ergonómicas. Por todo ello, el sindicato provincial de CCOO de Industria de Sevilla ha exigido una "rectificación inmediata" a la dirección provincial del Infoca para "equiparar los derechos de la plantilla sevillana con el resto de Andalucía".