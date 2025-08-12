CCOO alerta de que los jóvenes sevillanos deben destinar hasta "el 100% de su salario al alquiler"

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sevilla ha alertado de que los jóvenes sevillanos de entre 18 y 25 años deben destinar el 91,5% de su salario al alquiler de una vivienda de 60,5 metros cuadrados en la provincia, porcentaje que supera el 100% en el caso de la capital. Así se recoge en el último informe de Juventud elaborado por CCOO de Andalucía con motivo del Día de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto, y que señala además que la tasa de emancipación juvenil ha caído casi cuatro puntos en la última década.

Según ha informado la organización sindical en una nota de prensa, el salario medio de una persona de entre 18 a 25 años que resida en la provincia sevillana es de 8.786 euros brutos anuales, una cifra que baja hasta los 6.497 euros en el caso de las mujeres y que sitúa la brecha de género en el 35%.

Según el responsable de Juventud de CCOO de Sevilla, Emilio López, "la precariedad es lo que define la vida de los y las jóvenes de clase trabajadora en la provincia, porque aunque el paro juvenil desciende, lo hace a través de empleo precario y con una tasa de temporalidad que no permite tener estabilidad".

En este sentido, López ha puesto el foco en que "las personas jóvenes son las que más están padeciendo el incremento del precio de la vivienda, condenándolos a retrasar 'sine die' la puesta en marcha de un proyecto de vida".

Para López, otra de las repercusiones "más graves" de la precarización de la juventud es "el elevado índice de siniestralidad laboral registrado en el tramo de entre 16 y 34 años", en el que en 2024 se contabilizaron más de 6.700 accidentes en jornada de trabajo con baja, "lo que se explica en buena medida por la falta de políticas de seguridad y salud en las empresas dirigidas a las personas más jóvenes, que en numerosas ocasiones precisan de un plus de formación y acompañamiento en sus primeros trabajos", apunta López.

"Por todo ello, desde CCOO se reclaman políticas públicas de empleo y vivienda que permitan a la juventud vivir una vida digna y llamamos a los y las jóvenes a organizarse frente a quienes hacen negocio de nuestro futuro", ha concluido.