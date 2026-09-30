CCOO critica "represión sindical" en los Centros de Participación Activa de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la concentración convocada por CCOO Sevilla en Plaza de España por el conflicto de Santa Bárbara. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha criticado la "represión sindical" que se está viviendo en los Centros de Participación Activa de Sevilla. Según ha explicado CCOO, las representantes legales de las personas trabajadoras de la empresa Seniors Asistencia, concesionaria para el desarrollo de los talleres para las personas usuarias, "están sufriendo una reducción sistemática de sus horas de trabajo".

Según ha apuntado el sindicato en una nota, el caso más significativo es el de la presidenta del Comité de Empresa, que ha pasado de tener asignadas 21 horas de trabajo a la semana a disponer únicamente de siete, lo que lleva aparejada también una enorme reducción salarial.

CCOO ha reclamado la intervención de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Sevilla, como administración responsable de la licitación y la supervisión del servicio. El sindicato ha considerado que la Junta de Andalucía "no puede permanecer al margen mientras la empresa adjudicataria incumple las condiciones establecidas en el pliego y se producen actuaciones que afectan al ejercicio de los derechos sindicales de las representantes de las trabajadoras".

Asimismo, CCOO ha reclamado a la Junta de Andalucía que ejerza sus responsabilidades como Administración contratante, garantice el cumplimiento del contrato y adopte las medidas necesarias para asegurar tanto la correcta prestación del servicio en los Centros de Participación Activa como el respeto efectivo de los derechos laborales y sindicales de las trabajadoras.

Además, la organización sindical ha exigido a Seniors Asistencia que cese cualquier actuación que pueda constituir una persecución u obstaculización de la actividad sindical, que revierta las reducciones de horas que afectan a las representantes legales y que cumpla íntegramente las obligaciones de sustitución y cobertura establecidas en el pliego de licitación.

El sindicato se ha reservado las acciones legales para denunciar ante la inspección de trabajo o la jurisdicción social lo que considera "incumplimientos e infracciones laborales muy graves".