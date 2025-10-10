CCOO destaca en Sevilla la Inspección de Trabajo como una "herramienta fundamental" en jornada con más de 200 delegados

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha celebrado una jornada sobre Inspección de Trabajo y Seguridad Social organizada en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta de la capital hispalense, a la que han asistido más de 200 delegados de CCOO y en la que se ha destacado la Inspección de Trabajo como una "herramienta fundamental" en la vigilancia del cumplimiento laboral.

Según ha informado el sindicato en una nota, el evento, inaugurado por el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha contado con la participación de la jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla, Esther Azorit, así como de otros representantes sindicales y técnicos del ámbito laboral.

Durante la jornada, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Sergio Montero, ha enmarcado que la formación aborda materias relacionadas con convenios colectivos, cumplimiento de horarios, conciliación familiar y vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores.

Además, Montero ha subrayado la importancia de que los delegados estén formados en Inspección de Trabajo y reclamó al Gobierno mayores recursos para la inspección laboral.

"Inspección de Trabajo es una herramienta fundamental para la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo, tanto en materia de convenios colectivos, cumplimiento de horarios y conciliación familiar, como en materia de vigilancia de la seguridad y salud de las personas trabajadoras", ha añadido en este sentido.

El acto ha contado también con la participación del secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO Andalucía, José Antonio Frejo; la secretaria de Salud Laboral de CCOO Sevilla, Carmen Tirado; el jefe de la unidad de Salud Laboral de la Inspección de Trabajo, Alejandro Gázquez; y el jefe de la unidad de Seguridad Social y Lucha contra el Fraude en Sevilla, Cristian Pérez.