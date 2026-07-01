CCOO exige a Correos que paralice el cierre de la Sucursal 20 de Sevilla "de manera inmediata"

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SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha exigido a Correos que paralice "de manera inmediata" el cierre previsto de la Sucursal 20 de Sevilla, una decisión que considera "injustificada y perjudicial para el servicio público postal".

De este modo, el sindicato ha reclamado a la empresa que actúe con el mismo criterio aplicado en las provincias de Málaga y Cádiz, donde ha decidido suspender el cierre de las oficinas de Ronda, Rincón de la Victoria y Puerto Real "tras semanas de reivindicaciones sindicales", según ha detallado el sindicato en una nota.

Para CCOO esta rectificación "demuestra que los cierres no obedecían a necesidades reales de reorganización ni a una mejora del servicio, sino exclusivamente a una política de reducción de costes". En este sentido, el sindicato ha sostenido que no existe ninguna razón que justifique mantener el cierre de la Sucursal 20 de Sevilla, por lo que exige que la empresa "dé marcha atrás y garantice su continuidad".

La clausura de esta oficina afectaría directamente a una población de más de 63.000 personas en la capital sevillana, "especialmente a personas mayores, trabajadores autónomos y vecinos con dificultades de movilidad", que se verían "obligados a desplazarse cerca de tres kilómetros hasta la oficina situada en la Avenida de las Ciencias para realizar sus gestiones postales".

Además, CCOO ha criticado el "profundo desorden" existente en la Gerencia de Negocio Minorista y Servicios de Correos. A juicio del sindicato, "el hecho de que la empresa pueda paralizar varios cierres de forma inmediata evidencia la falta de planificación y confirma que estas decisiones responden únicamente a criterios de ahorro económico".

"Si Correos ha sido capaz de rectificar en Cádiz y Málaga, también debe hacerlo en Sevilla. No existe ninguna justificación objetiva para cerrar la Sucursal 20 mientras otras oficinas en circunstancias similares continúan abiertas", ha 1señalado CCOO.

Al hilo, el sindicato ha considerado que ha quedado "desacreditado" el argumento empresarial de que estas medidas responden a criterios de eficiencia y ha reclamado, tanto a la Presidencia de Correos como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que revisen la política de reducción de oficinas impulsada por la Gerencia de Negocio Minorista y Servicios.

Asimismo, CCOO ha exigido la paralización de cualquier nuevo proceso de desmantelamiento de la red pública postal, que considera parte de una estrategia gradual cuyos objetivos "no han sido explicados a la representación sindical".

En suma, el sindicato ha asegurado que estará vigilante a cualquier intento de reactivar estos cierres, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones "para mantener la presión y evitar que la empresa aproveche el periodo estival para retomar un proceso de reducción de oficinas".

"Nuestro compromiso está con la defensa de una red postal pública suficiente, cercana, accesible y capaz de garantizar un servicio público de calidad para toda la ciudadanía", ha aseverado CCOO.