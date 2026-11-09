CCOO llama a trabajadores a secundar la huelga en Sevilla: "Será un éxito en las calles y en los centros de trabajo"

Pasacalles previo a la huelga general del 11 de noviembre en Sevilla. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha llamado este lunes 9 a los trabajadores de la provincia de Sevilla a secundar la huelga general de este 11 de noviembre que, según vaticinan, "será un éxito en los centros de trabajo y en las calles".

CCOO, junto a UGT, ha desarrollado durante esta jornada tres pasacalles informativos que han partido desde Puerta Jerez, Reyes Católicos y el Parlamento de Andalucía y han "llenado las calles del centro de Sevilla de consignas a favor de la huelga". Las tres columnas informativas han culminado en las Setas de la Encarnación donde se han concentrado alrededor de 300 delegados sindicales.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha asegurado que "el ambiente está propicio para que este país lo paralice quien lo sostiene cada día", al tiempo de apuntar que para el 11 de noviembre "buscamos que las políticas giren en torno a los problemas de la gente común, la vivienda, los salarios, los precios y los servicios públicos".

Según Aristu, "la gente que sostiene con sus trabajos el país está viendo con mucha ansiedad cómo no pueden renovar su contrato de alquiler, cómo queda lejos la opción de poder adquirir una vivienda o cómo con sus salarios no llegan a final de mes porque los precios no dejan de subir".

Por eso, el secretario general de CCOO de Sevilla ha animado a los trabajadores de la provincia a "unirse hombro con hombro, a vencer el miedo que están intentando sembrar algunos empresarios, y secundar la huelga general y las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 11 de noviembre".

En suma, en la jornada de la huelga general, CCOO llevará a cabo piquetes informativos en las puertas de los centros de trabajo a partir de la madrugada y dos piquetes móviles que recorrerán las calles de Sevilla a partir de las 10,30 horas. Además, por la tarde, el sindicato se unirá a las 18,00 horas a la manifestación unitaria que partirá desde el Prado de San Sebastián.