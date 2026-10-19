CCOO pone en marcha en Sevilla una hoja de ruta para movilizar a la ciudadanía de cara a la Huelga General del 11N

Archivo - El secretario provincial de CCOO, Carlos Aristu. - CCOO SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha puesto en marcha en Sevilla una hoja de ruta para movilizar a la ciudadanía de cara a la Huelga General con la intención de asegurar la participación de los trabajadores el próximo 11 de noviembre, CCOO ha planificado numerosas asambleas con delegados en centros de trabajo de toda Sevilla y encuentros con ciudadanos en municipios de la provincia.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, se llevarán a cabo acciones informativas en puntos claves para el transporte público metropolitano, centros comerciales, polígonos empresariales e industriales y diferentes campus universitarios.

En este sentido, ha sostenido que la convocatoria del próximo 11 de noviembre pretende ser "un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas".

Para ello, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha apuntado que con esta hoja de ruta podrán "informar y explicar a la ciudadanía los motivos para que la gente que sostiene este país, decida parar para reivindicar derecho a la vivienda, mejores salarios y servicios públicos".