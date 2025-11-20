CCOO prepara la huelga del comercio en Sevilla del 28 de noviembre con un pasacalles por el centro histórico

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha llevado a cabo este jueves un pasacalles por la calles del centro histórico como previa de la huelga del comercio de Sevilla que está prevista para próximo viernes 28 de noviembre.

Según una nota remitida por el sindicato, la acción ha tenido como objetivo "pedir" a los trabajadores del sector que "se sumen" a los paros convocados para el 'Black Friday', así como los previstos el 22 de diciembre y el 2 de enero. El motivo del paro es el "bloqueo" en la negociación de un convenio colectivo para los 60.00 trabajadores del sector en la provincia.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus, ha asegurado que el convenio "no se actualiza" desde hace cinco años por "un conflicto de intereses entre las patronales". Asimismo, ha indicado que los trabajadores "apenas cobran el Salario Mínimo Interprofesional". "Los compañeros del comercio tienen que dejar de ser invisibles y simples manos sin rostro para sus empresas", ha destacado.

La dirigente sindical ha hecho también un llamamiento "a la ciudadanía, para que en esas jornadas se solidarice con los compañeros y compañeras y hagan una huelga de consumo".