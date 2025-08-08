CCOO propone un acuerdo entre administraciones para la promoción de viviendas protegidas a precio asequible en Sevilla

Archivo - Archivo- Promoción de viviendas de EMVISESA en Palmas Altas durante su construcción. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido un acuerdo político entre administraciones para la promoción de viviendas protegidas a precio asequible en Sevilla. En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha señalado que "un derecho fundamental como el acceso a la vivienda no puede depender de quién gobierne en cada sitio, sino que es urgente un consenso político que establezca precios que, especialmente la gente joven, pueda asumir y permita independizarse".

Según ha lamentado el sindicato en una nota de prensa, en la capital hispalense, las últimas promociones de vivienda protegida "no han estado a la altura de quienes tienen dificultades para acceder a este derecho, como es el caso de las viviendas en construcción de la Cruz del Campo, donde las más pequeñas superan los 170.000 euros y las más grandes los 315.000 euros".

Aristu ha apuntado que en una provincia como la de Sevilla, en la que "una persona de entre 18 y 25 años tiene que destinar el 96,5% de su salario a pagar una cuota hipotecaria, es más que evidente que existe una emergencia habitacional que urge ser abordada desde las administraciones".

CCOO también ha puesto el foco en que apenas el 14% de las viviendas que se compraron en la provincia el pasado 2024 fueron de protección oficial, lo que denota que el parque público de vivienda es "claramente insuficiente a pesar de que la ciudadanía lo necesita, independientemente de que sea en la capital o en cualquier otro municipio sevillano".

Asimismo, el secretario ha añadido que esta situación "podría paliarse poniendo a disposición de la gente buena parte del parque inmobiliario de más de 97.000 viviendas vacías a lo largo y ancho de Sevilla".

Finalmente, Carlos Aristu ha recordado que "el acceso a la vivienda es uno de los mayores factores de desigualdad de nuestro tiempo, y urge darle una solución para no condenar a las generaciones futuras".