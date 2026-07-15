CCOO Sevilla avisa de "grave deterioro" de los parques de bomberos del Consorcio y del riesgo en temporada de incendios

Bomberos del Consorcio en una actividad de formación, como foto de recurso - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha criticado este miércoles, 15 de julio, el "grave deterioro" de los parques de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Sevilla y ha advertido del "riesgo para la seguridad" de la ciudadanía "en plena temporada de incendios".

En una nota de prensa, CCOO señala que ha inspeccionado los 13 parques repartidos por la provincia y ha detectado, entre otras cuestiones, "falta de personal, deficiencias en las instalaciones y envejecimiento de los medios que comprometen la capacidad de respuesta ante grandes emergencias". Según el sindicato, el servicio atraviesa un "déficit estructural de personal" al que se suman "importantes deficiencias en instalaciones, vehículos, equipos y medidas de prevención frente a riesgos especialmente graves, como la exposición continuada a sustancias cancerígenas tras las intervenciones".

Para CCOO, la principal preocupación no es únicamente la seguridad y salud de los bomberos, "sino las consecuencias" que esta situación puede tener sobre la ciudadanía: "un servicio de emergencias solo puede garantizar una respuesta rápida y eficaz si dispone de efectivos suficientes para atender varias incidencias al mismo tiempo y mantener la cobertura de toda la provincia", manifesta el sindicato.

Actualmente, el propio Plan Director del Consorcio reconoce que la plantilla existente resulta insuficiente, según señala CCOO. De este modo, "aunque fija una dotación mínima de 306 efectivos, la realidad es que aún faltan alrededor de 90 bomberos para alcanzar siquiera ese punto de partida previsto por el propio documento".

"Las incorporaciones solo mejorarán realmente el servicio cuando los nuevos efectivos estén seleccionados, formados, destinados a los parques y plenamente operativos. Las consecuencias del déficit de plantilla ya se dejan sentir en el funcionamiento diario del servicio", asegura el sindicato. Para ello, esgrimen que existen parques que, tras movilizar una dotación para atender una emergencia, "quedan prácticamente sin capacidad inmediata para responder a un segundo aviso en su zona de cobertura".

Esta situación adquiere "especial gravedad" --aseguran en CCOO-- en zonas con grandes distancias, como la Sierra Morena de Sevilla, donde municipios como Cazalla de la Sierra, Constantina, Alanís o Guadalcanal dependen del parque de Lora del Río y "pueden soportar largos tiempos de espera hasta la llegada de los primeros recursos".

Recuerda el sindicato que la provincia de Sevilla ha sufrido "importantes emergencias forestales", como el incendio de El Pedroso, que obligó incluso al corte de todos los carriles de la A-432, o los incendios declarados en La Puebla del Río, Guillena, Villanueva del Río y Minas o Morón de la Frontera, "que requirieron la movilización de numerosos efectivos de extinción durante horas".

El sindicato insiste en que "no cuestiona en ningún momento" la profesionalidad de los bomberos del Consorcio, "cuya entrega y capacidad de sacrificio han quedado demostradas en innumerables ocasiones" sino que lo denuncia es que "ninguna administración puede seguir apoyándose en el esfuerzo extraordinario de sus profesionales para compensar unas carencias estructurales que deberían estar resueltas desde hace años".

OTRAS DEFICIENCIAS, SEGÚN EL SINDICATO

Junto al "déficit de efectivos", CCOO ha constatado "importantes carencias" durante las visitas a los parques: "problemas de ventilación, ausencia de zonas adecuadas para la descontaminación de los equipos, falta de separación entre espacios limpios y contaminados, herramientas fuera de servicio, vehículos envejecidos o con averías recurrentes y carencias en la formación necesaria para utilizar determinados equipos de nueva incorporación".

CCOO considera que la compra de nuevos vehículos o herramientas resulta "insuficiente" si no va acompañada del personal necesario para utilizarlos, mantenerlos y garantizar un servicio permanente.