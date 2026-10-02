CCOO Sevilla exige a los diputados por Sevilla que respalden la aprobación de los dos decretos de vivienda

Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen, como imagen de recurso - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha exigido a los 12 diputados y diputadas por la provincia de Sevilla en el Congreso que respalden la aprobación de los dos decretos de vivienda. Aristu ha subrayado que "esto va de saber que puedes evitar que pueda haber un solo desahucio más, de frenar que puedan darse suicidios por desahucios como ha habido esta semana en otros puntos del Estado o de darle certidumbre a quienes se la juegan cada final de mes".

En una nota de prensa, el secretario general de CCOO de Sevilla ha insistido en la responsabilidad que los 12 diputados por Sevilla tienen con las casi 200.000 personas en la provincia a las que beneficiarían directamente estos decretos que además avanzan hacia un modelo en el que la función social de la vivienda prevalezca sobre su consideración como activo de inversión.

Aristu ha resaltado que la presentación de estos dos decretos ha sido posible gracias a la presión ejercida por las movilizaciones que se han llevado a cabo en muchas ciudades del Estado, incluyendo la capital hispalense, y ha hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para esta tarde, a las 19,00 horas desde las Setas hasta San Telmo.