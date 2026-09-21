CCOO Sevilla exige a la Junta la "apertura inmediata" del nuevo centro de salud de El Cerro del Águila

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SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha reclamado a la Junta de Andalucía la "puesta en marcha inmediata" del nuevo centro de salud de la barriada de El Cerro del Águila.

Según ha concretado la organización sindical en una nota, los vecinos de la barriada llevan "años esperando" la apertura de su nuevo centro de salud, puesto que las actuales instalaciones "cuentan con más de 50 años de antigüedad y han quedado obsoletas y pequeñas para prestar una atención adecuada".

En contexto, la construcción del nuevo centro de salud, que se inició en abril de 2024, fue posible gracias a la presión de los vecinos, que se movilizaron en "reiteradas ocasiones" para exigir su construcción. Esta, además, es una "reivindicación histórica de la plantilla de profesionales que trabajan a diario en este centro de salud".

Según ha podido saber el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, "las obras están casi terminadas a falta de pequeños detalles" por lo que el Sindicato ha exigido "que se inaugure cuanto antes porque una vez que las obras están prácticamente acabadas, 25.000 vecinos no merecen esperar más a la apertura de su centro de salud".

En suma, el Sindicato ha advertido que se "mantendrá vigilante" para continuar reclamando una "apertura inmediata" de las nuevas instalaciones y que vecinos y profesionales sanitarios cuenten cuanto antes con las infraestructuras y el equipamiento que merecen.

Para el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios "no sería de recibo que la Junta tuviese la tentación de retrasar la inauguración para que estuviese más cercana a procesos electorales previstos para 2027".