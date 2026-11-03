CCOO Sevilla pide desbloquear la negociación del convenio de restauración colectiva con una concentración en San Telmo

Concentración de CCOO en San Telmo - CCOO

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha pedido el desbloqueo de la negociación del convenio estatal de restauración colectiva, vencido desde el 31 de diciembre de 2025, con una concentración frente a las puertas del palacio de San Telmo.

Según ha informado el conjunto en un comunicado, el convenio regula las condiciones laborales de los 5.500 trabajadores y trabajadoras que desarrollan su labor en comedores escolares, hospitales, residencias de mayores, centros deportivos, comedores de empresas o en el propio Parlamento de Andalucía.

La responsable del sector de Restauración Colectiva del sindicato provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Rafaela Mesa, ha alertado de las condiciones laborales que "sufren los trabajadores y trabajadoras del sector", donde muchas personas "están casi rozando el SMI, y donde hay criaturas que sobreviven con 380 euros al mes, que es lo que gana una monitora de comedor".

Mesa ha subrayado que "lo que pedimos es una subida salarial digna, equiparable a lo que es el incremento del nivel de vida". Asimismo, las representantes sindicales del sector han anunciado su apoyo a la Huelga General del próximo 11 de noviembre.