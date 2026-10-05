CCOO Sevilla señalan "colapso" en las urgencias del Hospital San Juan de Dios y el centro asegura "normalidad"

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SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Hospital del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe --formado por CCOO y SMA-- ha señalado el colapso en el servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios por la falta de personal y la sobrecarga asistencial, a lo que el centro ha defendido que el servicio funciona con "normalidad" pese a picos puntuales por infecciones respiratorias.

En una nota de prensa, ambos sindicatos han subrayado que a pesar del incremento constante en la demanda de atención sanitaria, la dotación de profesionales no ha sido reforzada en la medida necesaria, lo que ha derivado en "una saturación crónica de las instalaciones", que, a su vez, "se han quedado pequeñas" para la gran población que se atiende y que supera al censo oficial.

Según han alertado la representación de la plantilla, esta "carencia" de recursos humanos está provocando unos "tiempos de espera desproporcionados", que han obligado a las personas a "aguardar durante horas para ser atendidas", lo que en situaciones críticas puede comprometer la evolución de su estado de salud.

Asimismo, han señalado que esta "sobrecarga laboral extrema" que sufre el personal del servicio de Urgencias, que opera bajo una presión constante y se ve desbordado, aumenta los niveles de estrés y agotamiento que, inevitablemente, afectan al desempeño de su labor asistencial, señalan los sindicatos.

Como indican desde el Comité de Empresa, la falta de medios humanos conlleva que los profesionales "tengan que trabajar en múltiples tareas al mismo tiempo", lo que "impide garantizar la atención inmediata que requiere un servicio de Urgencias".

ESTA SITUACIÓN PONE EN RIESGO LA EXCELENCIA Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

En este sentido, el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, (CCOO), ha avisado de que "no podemos seguir prestando un servicio de calidad cuando las condiciones de trabajo son precarias y el volumen de personas atendidas supera con creces nuestra capacidad operativa". "Estamos al límite de nuestras fuerzas y quienes más lo sufren son las personas del Aljarafe, que no están recibiendo la asistencia que merecen", ha añadido.

Ante esta situación, el Comité de Empresa ha exigido a la gerencia del Hospital y a las autoridades sanitarias competentes "un aumento inmediato" de la plantilla, tanto de personal médico, de enfermería, TCAE, administrativos y de seguridad, para cubrir las necesidades reales del servicio, así como delimitar las funciones para "evitar la desatención de las distintas áreas".

Además, el Comité de Empresa ha demandado "un plan de choque de refuerzo ante medidas extraordinarias para absorber la alta demanda actual durante los periodos de mayor afluencia".

Asimismo, ambos sindicatos han solicitado "diálogo y negociación a través de una mesa de trabajo con la representación de las personas trabajadoras para diseñar una estrategia a corto plazo que dimensione la plantilla y dignifique las condiciones laborales, ya que la Dirección del Hospital, a pesar de haberse comprometido hace dos meses, no ha vuelto a sentarse a trabajar en este sentido". Del mismo modo, han exigido una reestructuración de las instalaciones del servicio de Urgencias.

ACTIVIDAD NORMAL Y NO PROGRAMABLE

Por su parte, fuentes del Hospital San Juan de Dios consultadas por Europa Press, han defendido que la actividad asistencial en el servicio de Urgencias se está desarrollando "con normalidad" y que se mantienen los recursos necesarios para atender la demanda existente, aunque han reconocido que son conscientes de que un servicio de urgencias "es una actividad no programable y puede experimentar en momentos puntuales picos de mayor presión asistencial, como los que se aproximan por la época de infecciones respiratorias".

En esta línea, han asegurado que "en ningún caso se puede hablar de colapso", ya que la plantilla de profesionales ha crecido en el último año en 20 nuevos profesionales y, en concreto, se han adoptado "medidas de refuerzo de personal" en el área de Urgencias, especialmente en los momentos de mayor frecuentación.

Asimismo, en el último año se ha registrado una reducción del 3 por ciento en la frecuentación en esta área, aunque han indicado la "elevada presión asistencial que puede experimentar un servicio de Urgencias" y de la importancia de "seguir trabajando para garantizar una respuesta ágil y de calidad".

Por ello, se han adoptado medidas de refuerzo de plantilla y "se continúa realizando un seguimiento permanente de la actividad y de las necesidades del servicio", ante lo que la dirección ha garantizado que "seguirá trabajando" junto con los profesionales y sus representantes, para mejorar la organización asistencial y garantizar "la mejor atención posible" a los pacientes.