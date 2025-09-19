El C.D. Balonmano Triana pasa a denominarse 'Cajasol Sevilla Proin' tras un acuerdo de colaboración

Presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido y el gerente del C.D Balonmano Triana, Andreu Candau, tras la firma del acuerdo de colaboración. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el gerente del C.D. Balonmano Triana, Andreu Candau, han firmado este viernes un acuerdo de colaboración por el que todos los equipos del club pasarán a llamarse 'Cajasol Sevilla Proin'.

Según ha informado la fundación en un comunicado, el convenio "corrobora la apuesta decidida por parte de la Fundación Cajasol de apoyar el deporte como herramienta de transformación social, integración y desarrollo". En este sentido, han incidido en la importancia del deporte "entre los más jóvenes".

El respaldo institucional, según la entidad, "refuerza el compromiso con el talento local y con el impulso de iniciativas que contribuyan al progreso de la comunidad", al tiempo que destacan "la importancia de esta nueva alianza" que es "clave para el futuro desarrollo profesional y competitivo del Club".