Un centenar de agricultores del Bajo Guadalquivir y 150 tractores piden en Sevilla medidas contra la sequía

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de cien agricultores del Bajo Guadalquivir y 150 tractores, según la Policía Nacional, se han manifestado este viernes frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla para pedir medidas contra la sequía, que según han denunciado les está "asfixiando". La subida de costes de producción y el Plan Estratégico de la PAC, han agregado, acaban por conformar una situación adversa en la que se sienten "abandonados" por las administraciones.

La protesta se ha producido el mismo día en que se reúne la Mesa de Sequía nacional y una semana después de que las principales organizaciones agrarias y ganaderas en Andalucía --Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-- se movilizaran en la capital hispalense, reuniendo a unas 4.500 personas y 85 tractores, según estimaciones de la Policía, también para pedir medidas ante la escasez de agua y que se modifique el plan estratégico para la PAC, que consideran lesivo a sus intereses.

Son reivindicaciones repetidas este viernes por los agricultores del Bajo Guadalquivir, que piden ayudas ante la "asfixia" que denuncian sufrir. "Los costes de producción nos están subiendo, tenemos una gran problema con la PAC", enumeraba a periodistas el secretario de la asociación Agama Bajo Guadalquivir, Juan Diego Gavira, quien advertía de que ahora se suma una escasez de agua que para la comarca "no es una cosa de ahora". "Llevamos tres años de sequía", ha sostenido.

"Tenemos nuestros cultivos de otoño totalmente inviables, la remolacha, el trigo, no tenemos agua para poderlo sacar adelante", ha advertido, una situación que se agrava porque, ha afirmado, "los cultivos de primavera no podemos sembrarlos, no tenemos agua para que nazcan". La crítica de Gavira se ha extendido a las administraciones, que, ha asegurado, les "están utilizando como armas políticas para golpearse entre ellas".

Ante la situación, piden "una condonación de la cuota de autónomos", así como "la eliminación del IBI, la devolución del canon del agua del año pasado y del canon del 2022". También un "plan de viabilidad para nuestras explotaciones", unas peticiones se han alargado hacia el Plan Agrario Común (PAC). "Hace falta una nueva PAC", ha dicho Gavira, que ha enfatizado que necesitan "claridad" ante la reforma de la PAC planteada por el Ministerio de Agricultura y muy cuestionada por el sector agrario y ganadero andaluz.

"Venimos sin banderas, sin organización agraria ni sindicato, sin respaldo de partidos, venimos agricultores a luchar por lo nuestro", ha enfatizado, antes de subrayar que las dificultades en el Bajo Guadalquivir no supone solo "un problema de agricultura", sino "un problema social".

A la protesta ha acudido además el presidente de la comunidad de regantes marismas del Guadalquivir, Juan Muñoz, quien ha denunciado que se sienten "abandonados". Entre los problemas: la "sequía extrema", el "recorte catastrófico de la PAC", o un encarecimiento de un 30% de los insumos. "Necesitamos un plan hidrológico pero ya", ha exigido, además de una "ayuda específica a la tierra en la situación que estamos". "Necesitamos regar, necesitamos producir", ha concluido.

Durante la protesta el presidente de Agama, Antonio García, ha explicado que sin ayudas a esta comarca "no es que no comamos nosotros, es que no va a comer mucha gente, porque producimos lo que mucha gente en España come, y fuera también".

646908.1.260.149.20220304142310