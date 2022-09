El Centro Cívico de Bellavista de Sevilla acoge su VII concurso de bandas de rock dentro del 50 aniversario de la Velá

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico acoge este sábado, a partir de las 20,00 horas, el VII Concurso de Rock de Bellavista que presentará a bandas de diferentes puntos de España. Este concurso se encuadra dentro de la celebración de la Velá del barrio, que cumple medio siglo de historia con "una extensa programación de ocio, cultura, actividades infantiles y familiares, deporte, animación y pasacalles conforman este punto de encuentro para todos los sevillanos.

"Este concurso de rock amplía una programación para todos los públicos llamando a la participación de los jóvenes y de los no tan jóvenes con una calidad contrastada de los grupos participantes", ha destacado la delegada Carmen Fuentes en un comunicado del Consistorio.

En esta final del concurso participan cuatro grupos como Living Camboya, de Málaga; Not Your Puppets, de Madrid; los sevillanos Pink Perro; y por último, The Tragic Company, de Granada/Málaga. Este concurso está dirigido a bandas que elaboren temas propios dentro del espectro Rock-Pop y previamente se ha descatado más de 98 bandas que presentaron su candidatura de toda España. El ganador será elegido por un jurado profesional en esta final que tiene unprimer premio en material de sonido con un valor de 500 euros.

Previamente a este concurso de rock, el viernes 23 se celebrará la VI Edición de Carrera Nocturna de Bellavista de la Asociación de Vecinos Unidad que se está convirtiendo en un referente de los atletas sevillanos y que concluye el periodo de inscripciones este lunes.

Se suma al resto de eventos deportivos, cuyo grueso se desarrolla durante el sábado 24 y que este año se estrenan como los torneos de fútbol sala y baloncesto organizados por los clubes Payasos Crouss y Reverso en el polideportivo y otras competiciones como petanca, dardos, juegos tradicionales, futbolín, pesca, dominó y similares con la colaboración del Hogar del Pensionista, el centro cultural, la Peña Cultural Bética La Blanca y Verde, el club de Pesca, Izquierda Unida y el Ateneo.

También hay espacio durante la velá para las exposiciones, como la colección de motos antiguas de 'El Botica' que se muestra en el Mercado, concursos de engalanamientos de viviendas o cocina. Paralelamente, el escenario del recinto de la velá acoge actividades culturales organizadas por la Peña Flamenca La Fragua, el coro rociero Aires Flamencos, cante y baile además de representaciones infantiles. La 50 Velá de Bellavista se abre con la imagen de Víctor Hugo Pérez y el pregón de Adrián Bizcocho Olarte.