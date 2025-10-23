El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, acogerá un 'pop-up' de venta de paquetes perdidos el próximo 27 de octubre

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, acogerá un 'pop-up' de venta de paquetes perdidos con "contenido sorpresa" desde el próximo 27 de octubre y hasta el 1 de noviembre. Esta tienda de la marca francesa King Colis expondrá más de diez toneladas de estos paquetes provenientes del comercio electrónico que, por diversas razones, no han sido entregados a sus destinatarios y "encuentran una nueva vida gracias a este enfoque eco-sostenible".

Según han explicado desde Los Arcos, "este modelo de negocio ha atraído a un gran público, que encuentra en estos paquetes la oportunidad de conseguir productos útiles, atractivos o de un valor superior al que realmente tendrían". Para generar esta expectación, el contenido de las cajas se mantiene desconocido hasta el momento en el que se abren.

En este sentido, el gerente del centro comercial sevillano, Luis Enrique Ruiz, ha señalado que "esta iniciativa promueve la reutilización de productos y contribuye a reducir el impacto medioambiental causado por residuos, ofreciendo una solución ideal para este problema del comercio electrónico". Además, ha resaltado que "el cliente se convierte en protagonista y disfruta de la emoción de no saber qué se encontrará hasta el último momento, pudiéndose llevar grandes sorpresas".

Para ofrecer opciones variadas según los intereses de los clientes, King Colis divide sus paquetes sorpresa en categorías. Así, los paquetes 'estándar' son aquellos adquiridos a grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos en Asia en nombre de varios sitios de comercio electrónico europeos, y estos se venden por su peso exacto y en las mismas condiciones que se reciben.

Por otro lado, los paquetes 'premium' corresponden a aquellos que provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes de comercio electrónico, como Amazon o Rakuten.

Cada visitante dispone de diez minutos para elegir el número de paquetes que desee, con la única condición de que solo podrá abrirlos una vez realizada la compra. Los precios de los paquetes se establecen por peso, de forma que el precio por cien gramos para los paquetes 'estándar' será de 1,99 euros, mientras que, en el caso de los paquetes 'premium', este será de 2,79 de euros.

Por su parte, el ceo y cofundador de King Colis, Kilian Denis, ha puesto en valor el "éxito" de esta tendencia, a través de la cual "se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 14 países europeos". Debido a esta "gran acogida" por parte del público, la empresa ha ampliado sus miras y también se ha expandido a los países de Europa del Este. "Nos distinguimos por ofrecer los precios más bajos del mercado, lo que permite a los clientes obtener buenas ofertas", ha destacado Denis.

Durante los 'pop-ups' realizados a lo largo del año en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias o Murcia, este formato innovador ha reunido a un total de 55.500 visitantes y ha vendido más de 66 toneladas de paquetes perdidos. Un modelo que King Colis inició en el año 2023 y que, dos años después, se ha convertido en "un fenómeno de interés a nivel internacional", según han apuntado desde Los Arcos.