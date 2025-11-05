El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, amplía su oferta con la apertura de Emma Colchones, Maison de Roses y Amaloa

Imagen del local de la marca Emma Colchones en el centro comercial Los Arcos, en Sevilla. - CC LOS ARCOS

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, ha reforzado su oferta de marcas con las aperturas de Emma Colchones, que ha llegado por primera vez a la provincia, la perfumería Maison de Roses y la línea de joyerías Amaloa.

Según han explicado desde Los Arcos, el local de Emma Colchones cuenta con más de 100 metros cuadrados y se ha ubicado en la primera planta. Durante sus más de 12 años de recorrido, esta firma alemana se ha posicionado en 25 países de todo el globo, contando, además, con varios premios que ponen en valor su prestigio, como el Premio al Producto del Año España 2024, en reconocimiento a la tecnología 'gel' empleada en su colchón Emma Hybrid Elite II.

Uno de los aspectos destacados de esta marca pasa por el método de testeo que aplican a sus productos, a través del cual "agencias independientes valoran la calidad de los colchones mediante un equipo de especialistas que emplean máquinas específicas para esta labor". Desde la empresa también han señalado que este método "permite generar evaluaciones centradas en los aspectos que realmente importan a los consumidores".

Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, "la llegada de una cadena internacional como Emma a Los Arcos supone un refuerzo de gran valor para nuestro mix comercial, enfocado en la idea de ofrecer opciones de calidad para todos los públicos".

NOVEDADES EN MODA Y ACCESORIOS

El complejo sevillano también ha sumado efectivos a su mix comercial de moda y accesorios con la llegada de Maison de Roses. Este espacio ubicado en la planta baja ofrece los aromas de algunas de las firmas más populares de Oriente Medio, como son Lattafa, Khadlaj, Asdaaf, Armaf y Paris Corner. Detrás de Maison de Roses se encuentra la empresa sevillana Fragancias Aura, una compañía con gran experiencia en el sector de la alta perfumería que se ha introducido en este mercado "gracias al momento de auge que vive la perfumería árabe en España".

Por otro lado, Amaloa es una marca de joyería nacida en las Islas Canarias que cuenta con más de 17 puntos de venta físicos en todo el país. La firma ofrece un amplio catálogo de anillos, collares, pulseras y pendientes, con diseños que buscan la modernidad y el seguimiento de las últimas tendencias. Además, permite a sus clientes personalizar sus joyas, de forma que cada una de ellas cuente con un significado personal.

"Con estas nuevas aperturas, buscamos potenciar nuestra oferta comercial a través de firmas que responden directamente a las necesidades actuales de nuestros clientes, quienes demandan las últimas tendencias del mercado", ha señalado Ruiz.